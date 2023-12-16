الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم في مصر 2023 وأسعاره فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم في مصر 2023

يبحث العديد من المواطنين عن سعر الدولار اليوم في مصر 2023 حيث يكثر البحث على جوجل عن سعر الدولار اليوم في مصر 2023، وفى هذا السياق تستعرض “الدستور” خلال السطور التالية تفاصيل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر 2023

وبالتزامن مع إجازة البنوك التي توافق يومى الجمعة والسبت التي تعد إجازة رسمية، فقد شهد سعر الدولار حالة من الثبات سجلتها أسعار العملات اليوم السبت 16 ديسمبر 2023، حيث لم تتحرك أسعار الدينار الكويتى وسعر الريال السعودى وسعر الدرهم الإماراتي، بالتزامن مع إجازة البنوك المصرية اليوم، فى هذا السياق نرصد سعر الدولار اليوم فى مصر 2023. 

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

- سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل بنك القاهرة، اليوم 30.85 للشراء و 30.95 جنيه للبيع

- استقر سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلي، ليسجل 30.85 جنيه للبيع و 30.75 جنيه للشراء

- استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، داخل بنك CIB، ليحقق سعر 30.85 شراء، و 30.95 جنيه بيع.

- استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، داخل بنك التعمير والإسكان، ليحقق سعر 30.85 شراء و 30.95 جنيه بيع.

 

سعر الدولار في مصر اليوم
 

وصل سعر 1 دولار أمريكي إلى 50.8 جنيه مصري

ووصل سعر 5 دولار أمريكي إلى 254.0 جنيه مصري

ووصل سعر 10 دولار أمريكي إلى  508.0 جنيه مصري

ووصل سعر 25 دولار أمريكي إلى 1،270.0 جنيه مصري

ووصل سعر 50 دولار أمريكي إلى 2،540.0 جنيه مصري

ووصل سعر 100 دولار أمريكي إلى 5،080.0 جنيه مصري

ووصل سعر 500 دولار أمريكي إلى 25،400.0 جنيه مصري

ووصل سعر 1000 دولار أمريكي إلى 50،800.0 جنيه مصري

ووصل سعر 5000 دولار أمريكي إلى  254،000.0 جنيه مصري

ووصل سعر 10000 دولار أمريكي إلى 508،000.0 جنيه مصري

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