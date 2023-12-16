السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طرح الإعلان التشويقي لفيلم "مقسوم" تمهيدا لطرحه بالسينمات قريبا

فيلم مقسوم
فيلم مقسوم

طرحت شركة “سينرجي فيلمز” المنتجة للفيلم السينمائي “مقسوم” والذي تخوض بطولته النجمة ليلى علوي والنجمة شيرين رضا الإعلان  التشويقي الأول للعمل تمهيدًا لطرحه بدور العرض السينمائية خلال الفترة القليلة المقبلة.
https://fb.watch/oZwNbRIwnE/?mibextid=Nif5oz


ومن المقرر طرح الفيلم السينمائي “مقسوم” بدور العرض السينمائية خلال موسم أفلام إجازة منتصف العام الدراسي.

قصة وأحداث فيلم مقسوم

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.

أبطال وصناع فيلم مقسوم

فيلم "مقسوم" يشارك في بطولته كل من النجمة ليلى علوي، والنجمة شيرين رضا، والفنانة سماء إبراهيم، والفنانة سارة عبدالرحمن، والفنان عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.

فيلم مقسوم قصة وأحداث فيلم مقسوم سينرجي فيلمز شركة “سينرجي فيلمز” “مقسوم” الإعلان ليلى علوي

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