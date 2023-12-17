الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب فى مصر بالمصنعية اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023

الذهب
الذهب

سعر الذهب في مصر من الموضوعات التي تنال الكثير من البحث، ففي  وجود الصراعات والأزمات سياسية يميل الناس إلى شراء الذهب كأصل آمن ، ويترتبط هذا الشراء بارتفاع سعره بصورة مستمرة.

وننشر في التقرير التالي سعر الذهب في مصر بالمصنعية اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 في مصر وفق أسواق الصاغة المنتشرة.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

سعر الذهب عيار 24 للبيع 3،286 جنيه وللشراء 3،297 جنيه.
سعر الذهب عيار 22 للبيع 3،012 جنيه وللشراء 3،022 جنيه.
سعر الذهب عيار 21 للبيع 2،875 جنيه وللشراء 2،885 جنيه.
سعى الذهب عيار 18 البيع 2،464 جنيه وللشراء 2،473 جنيه.

مع العلم بأن الأسعار السابق ذكرها بدون مصنعية، ويمكن حساب المصنعية بالتقريب والتي ترتفع كلما قل عيار الذهب، فمصنعية الذهب عيار 18 الأكثر ارتفاعًا والتي قد تصل إلى ٢٠٠ جنيه وفق محل الصاغة.

أما المصنعية للذهب عيار 21 قد تكون من ١٠٠ جنيه إلى ١٢٠ جنيهًا كذلك بالنسبة لمحل الصاغة المتعامل معه.

وفي المحافظات يتم التعامل بالمصنعية بالنسبة المئوية، وتكون أقل نسبة هي ٦% وأكبر نسبة ٩% من القيمة الكلية.

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 سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 14 للبيع 1،917 جنيه وللشراء 1،923 جنيه.
سعر الذهب عيار 12 للبيع 1،643 جنيه وللشراء 1،649 جنيه.
سعر الاونصة للبيع 102،186 جنيه وللشراء 102،541 جنيه.
سعر الجنيه الذهب البيع 23،000 جنيه وللشراء 23،080 جنيه. 
سعؤ الكيلو للبيع 3،285،714 جنيه وللشراء 3،297،143 جنيه. 

 

سعر الذهب اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 بالدولار وسعره في مصر تبعا لنوع العيار

رئيس شعبة الذهب يكشف سبب ارتفاع الأسعار


 سعر الذهب اليوم بالدولار

سعر أونصة الذهب 2019.82  دولار.
سعر  الذهب عيار 24 قيراط 64.94 دولار.
سعر  الذهب عيار 21 قيراط 56.82   دولار. 

سعر الذهب btc اليوم في مصر
 سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

111040 جنيه.
 سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

 25085 جنيهًا.

سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
 12520 جنيهًا.

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سعر الذهب في مصر بالمصنعية في الصاغة السبت 16-12-2023

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أسعار الذهب اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 فى مصر

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