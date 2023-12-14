ارتفاع تاريخى لعيار 21.. سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس فى مصر

توقع العديد من الخبراء، أن يستمر سعر الذهب في مصر في الارتفاع خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بسبب تأثير الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية على السعر العالمي للذهب، وبدوره في التأثير على مصر.

وننشر في التقرير التالي سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 في مصر، خاصة عيار ٢١ الأكثر بحثًا من المهتمين بالذهب.

سعر الذهب في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 للبيع 3،194 جنيه وللشراء 3،217 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 22 للبيع 2،928 جنيه وللشراء 2،949 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 21 للبيع 2،840 جنيه وللشراء 2،820 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 18 للبيع 2،434 جنيه وللشراء 2،417 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 14 للبيع 1،863 جنيه وللشراء 1،877 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 12 للبيع 1،597 جنيه وللشراء 1،609 جنيه.

سجل سعر الاونصة للبيع 99،342 جنيه وللشراء 100،053 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب للبيع 22،360 وجنيه للشراء 22،520 جنيه.

سجل سعر الكيلو للبيع 3،194،286 جنيه وللشراء 3،217،143 جنيه.

سعر الذهب اليوم في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 24 238.95 ريال سعودى.

سعر جرام الذهب عيار 22 219.04 ريال سعودى.

سعر جرام الذهب عيار 21 209.08 ريال سعودى.

سعر جرام الذهب عيار 18 179.21 ريال سعودى.

سعر جرام الذهب عيار 14 139.39 ريال سعودى.

سعر أونصة الذهب بيع 7،432.13 ريال سعودى.

سعر أونصة الذهب شراء 7،435.88 ريال سعودى.

سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 8.2220 جنيه للشراء ، و8.2483 جنيه للبيع.