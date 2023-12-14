الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع تاريخى لعيار 21.. سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس فى مصر

الذهب
الذهب

توقع العديد من الخبراء، أن يستمر سعر الذهب في مصر  في الارتفاع خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بسبب تأثير الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية على السعر العالمي للذهب، وبدوره في التأثير على مصر.

وننشر في التقرير التالي سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 14  ديسمبر 2023 في مصر، خاصة عيار ٢١ الأكثر بحثًا من المهتمين بالذهب.

سعر الذهب في مصر 

سجل سعر الذهب عيار 24 للبيع 3،194 جنيه وللشراء 3،217 جنيه. 
سجل سعر الذهب عيار 22 للبيع 2،928 جنيه وللشراء 2،949 جنيه.
سجل سعر الذهب عيار 21 للبيع 2،840 جنيه وللشراء 2،820 جنيه.
سجل سعر الذهب عيار 18 للبيع 2،434 جنيه وللشراء 2،417 جنيه.
سجل سعر الذهب عيار 14 للبيع 1،863 جنيه وللشراء 1،877 جنيه.
سجل سعر الذهب عيار 12 للبيع 1،597  جنيه وللشراء 1،609 جنيه. 
سجل سعر الاونصة للبيع 99،342 جنيه وللشراء 100،053 جنيه.
سجل سعر الجنيه الذهب للبيع 22،360 وجنيه للشراء 22،520 جنيه.
سجل سعر الكيلو للبيع 3،194،286 جنيه وللشراء 3،217،143 جنيه. 

انخفاض أسعار الذهب عالميًا دون ألفين دولار.. والاستقرار محليًا

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 وتكلفة المصنعية فى مصر

سعر الذهب اليوم في السعودية 

سعر جرام الذهب عيار 24 238.95 ريال سعودى. 
سعر جرام الذهب عيار 22 219.04 ريال سعودى.
سعر جرام الذهب عيار 21 209.08 ريال سعودى.
سعر جرام الذهب عيار 18 179.21 ريال سعودى.
سعر جرام الذهب عيار 14 139.39 ريال سعودى.
سعر أونصة الذهب بيع 7،432.13 ريال سعودى.
سعر أونصة الذهب شراء 7،435.88 ريال سعودى. 

سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري 

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 8.2220 جنيه للشراء ، و8.2483 جنيه للبيع. 

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ارتفاع طفيف.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 13-12-2023

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طلب البنوك المركزية يرفع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 10% خلال 2023

سعر الذهب سعر الذهب للبيع والشراء والشراء اليوم سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18

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