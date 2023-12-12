طلب البنوك المركزية يرفع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 10% خلال 2023

توقف الذهب عن الهبوط خلال تداولات اليوم الثلاثاء، ليشهد تحركات محدودة قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية اليوم، والتي من شأنها أن تساعد الأسواق على تحديد توجهات البنك الفيدرالي، بينما تنتظر الأسواق هذا الأسبوع الاجتماع الأخير لهذا العام من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وأشار تحليل جولد بيليون، في تقرير، إلى أن أسعار الذهب الفورية تتداول عند المستوى 1986 دولار للأونصة مسجلة ارتفاعًا بنسبة 0.2%، وذلك بعد أن سجل الذهب أدنى مستوى منذ 3 أسابيع خلال جلسة الأمس عند 1975 دولار للأونصة.



انخفض الذهب لجلستين متتاليتين ليفقد 47 دولارًا من قيمته ويتداول فوق مستوى الدعم 1975 دولار للأونصة، ليدخل في حالة من التذبذب والتداولات الهادئة مع انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية وتأثيرها على حركة الدولار وعلى الذهب بالتبعية.

وتداولت أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع تحت المستوى 2000 دولار للأونصة، وهو ما يزيد من فرص الهبوط مع وضع مستهدفات عند 1960 و1930 دولار للأونصة.

حركة الذهب ستتحدد هذا الأسبوع من خلال بيانات التضخم الأمريكية ونتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي سيغير توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة والتي تؤثر بشكل مباشر على أداء الذهب.

توقعات الأسواق تراجعت بالفعل بعد تقرير الوظائف الأسبوع الماضي بعد أن رأت الأسواق أن تقديراتها أن يبدأ الفيدرالي في خفض الفائدة في اجتماع شهر مارس 2024 أمر مبالغ فيه في ظل قطاع العمالة القوي وتماسك معدلات التضخم بعيدًا عن مستهدف البنك عند 2%.



انخفض مؤشر الدولار خلال جلسة اليوم بنسبة 0.1% بعد أن ارتفع خلال الجلستين الماضيتين وسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع، ولكن التحرك القادم للدولار يتطلب دعم كبير وزخم سواء في حالة الصعود أو في حالة الهبوط، وهو ما دفعه إلى التراجع اليوم في انتظار ما ستسفر عنه بيانات التضخم الأمريكية.



أيضًا سيبقى التركيز هذا الأسبوع على اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي وسط توقعات متزايدة بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، ولكن ستتابع الأسواق تصريحات البنك وتوقعات الأعضاء بشأن مستقبل الفائدة ونبرة البنك في الحديث عن السياسة النقدية وهل يستمر في التشديد النقدي أم يظهر البنك نيته لتخفيف السياسة خلال العام القادم.



وفي توقعات مجلس الذهب العالمي لأداء الذهب لعام 2024 أشار أن الذهب قد يتحرك ضمن نطاق ولكنه سيشهد تقلبات واضحة وذلك بسبب تداخل العوامل المؤثرة عليه خلال العام القادم سواء أداء الاقتصاد الأمريكي وسياسة البنك الفيدرالي، أو التطورات الجيوسياسية والطلب من قبل البنوك المركزية العالمية.



التوقعات تشير أن الاقتصاد الأمريكي قد يشهد "هبوط ناعم" في 2024 حيث يستطيع البنك الفيدرالي خفض التضخم إلى مستهدفه دون سقوط الاقتصاد الأمريكي في ركود اقتصادي متأثرًا بمعدلات الفائدة المرتفعة.



يرى مجلس الذهب العالمي أن الدعم سيأتي للذهب من التطورات الجيوسياسية، منذ كون أهم عاملين أثرا على أسعار الذهب في عام 2023 كان انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة وهجوم حركة حماس على الكيان الصهيوني، لتتسبب الأحداث الجيوسياسية في ارتفاع سعر الذهب ما بين 3% و6% على مدار العام.



أسعار الذهب في مصر

سيطرت التحركات العرضية على أسعار الذهب في مصر بسبب غياب الحافز في اتخاذ اتجاه محدد من وجهة نظر الأسواق، ليبقى الترقب هو السائد في الأسواق.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 2790 جنيهًا للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس السعر، وذلك بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 2790 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 2785 جنيه للجرام.

سيطر التذبذب على أسعار الذهب المحلي منذ بداية الأسبوع الماضي، وذلك مع استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازي، وفي ظل تصريحات بشأن مستقبل سعر الصرف الرسمي سواء من الحكومة أو من صندوق النقد الدولي.



بينما تجاهل الذهب المحلي التراجع الذي شهده سعر الأونصة العالمية منذ الأسبوع الماضي بعد تسجيل مستويات تاريخية عند 2148 دولارًا للأونصة، ليبقى عدم الوضوح هو السائد في حركة الذهب المحلي حاليًا.