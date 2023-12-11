سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 وتكلفة المصنعية فى مصر

مع قرب موعد زفاف الكثير من الشباب، والمناسبات السعيدة يحرص الكثير على معرفة سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 في مصر عبر جوجل، حيث سجلت أسعار الذهب اليوم بمصر خلال بداية التعاملات الصباحية، بمحلات الصاغة المصرية، وجود استقرارا نسبيا، مقارنة بسعر التعاملات الصباحية للأمس.

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 في مصر

واستقر جرام الذهب عيار 21 لكي يسجل 2785 جنيها دون مصنعية، كما أن استقر جرام الذهب عيار 24 ليسجل مبلغ 3183 جنيها، خلال بداية التعاملات اليومية، ويعد عيار 24 الأكثر نقاءً ويستخدم بصناعة السبائك، وذلك طبقا لبيانات الشعبة العامة للذهب.

وتستعرض “الدستور” بهذه السطور سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 في مصر.

أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر دون مصنعية

وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الإثنين في مصر استقرارا بمحلات الصاغة دون مصنعية، حيث سجل نحو مبلغ 2918 جنيها للشراء دون مصنعية، كما قد تختلف الأسعار من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

كما استقر سعر جرام الذهب اليوم الإثنين عيار 21 في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو مبلغ 2785 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين في مصر بمحلات الصاغة، نحو مبلغ 2387 جنيها، بينما سجلت أسعار جرام الذهب عيار 14 حوالي 1857 جنيها للشراء دون مصنعية، كما قد تختلف الأسعار من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 11-12-2023، استقرارا في محلات الصاغة، حيث سجل حوالي مبلغ 22280 جنيها للشراء، بيننا سجلت الأونصة الذهبية مبلغ حوالي 2003 دولارات.

مصنعية السبائك الذهب اليوم الإثنين