الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023 فى مصر

الذهب
الذهب

ما زال يستقر سعر الذهب في مصر عند الأسعار التي انتهى عليها في معاملات الأسبوع الماضي بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية جعلت سعر الذهب عيار 21 يتخطى 2780 جنيها للجرام الواحد. 

نعرض في التقرير التالي سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023 في مصر، كذلك شعر الذهب في السعودية للمهتمين بمعرفة الأسعار هناك.
 

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم 

بلغ سعر الذهب عيار 24 للبيع 3166 جنيها وللشراء 3189 جنيها. 
بلغ سعر الذهب عيار 22 للبيع 2902  جنيه وللشراء 2923 جنيها. 
بلغ سعر الذهب عيار 21 للبيع 2770 جنيها وللشراء 2790 جنيها. 
بلغ سعر الذهب عيار 18 للبيع 2374 جنيها وللشراء 2391 جنيها. 
بلغ سعر الذهب عيار 14 للبيع 1847 جنيها وللشراء 1860 جنيها.
بلغ سعر الذهب عيار 12 للبيع 1583 جنيها. وللشراء 1594 جنيها. 
بلغ سعر الأونصة للبيع 98454 جنيها وللشراء 99165 جنيها. 
بلغ سعر الجنيه الذهب للبيع 22160 جنيها وللشراء 22320 جنيها. 
بلغ سعر الكيلو من الذهب للبيع 3165714 جنيها وللشراء 3188571 جنيها. 

تقرير: الذهب يتراجع 3.3% خلال تداولات الأسبوع الماضي

أسعار الذهب اليوم السبت 9-12-2023 بدون مصنعية

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد  

سعر جرام الذهب عيار 24 241.67 ريال سعودى 
سعر جرام الذهب عيار 22 221.53 ريال سعودى 
سعر جرام الذهب عيار 21 211.46 ريال سعودى 
سعر جرام الذهب عيار 18 181.26 ريال سعودى 
سعر جرام الذهب عيار 14 140.98 ريال سعودى 
سعر أونصة الذهب بيع 7516.88 ريال سعودى 
سعر أونصة الذهب شراء 7520.63 ريال سعودى 

 

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أسعار الذهب اليوم السبت 9-12-2023 بدون مصنعية

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سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 فى مصر

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سعر الذهب اليوم في مصر تحديث يومي.. انخفاض عيار 21

سعر الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الجنية الذهب سعر جرام الذهب في السعودية

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