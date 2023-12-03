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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 فى مصر

الذهب
الذهب

شهد سعر الذهب في مصر، خلال الأيام الماضية، ارتفاعات غير مسبوقة من جديد بعد الأحداث السياسية التي يشهدها قطاع غزة بسبب العداون الاسرائيلي، ما جعل التدافع الأول يكون على الذهب كما هو الحال.

نعرض في التقرير التالي سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 في مصر في آخر تحديث للأسعار بسوق الصاغة. 

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 في مصر
 

بلغ سعر الذهب عيار 24 للبيع 3171 جنيها وللشراء 3194 جنيها.
فيما بلغ سعر الذهب عيار 22 للبيع 2907 جنيهات وللشراء 2928 جنيها. 

 

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 للبيع 2775 جنيها وللشراء 2795 جنيها. 

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18 للبيع 2379 جنيها وللشراء 2396 جنيها 

بلغ سعر الذهب عيار 14 للبيع 1850 جنيها وللشراء 1863 جنيها. 
بلغ سعر الذهب عيار 12 للبيع 1586 جنيها وللشراء 1597 جنيها. 
بلغ سعر الأونصة للبيع 98631 جنيها وللشراء 99342 جنيها. 
بلغ سعر الجنيه الذهب للبيع 22200 جنيه وللشراء 22360 جنيها.
بلغ سعر الكيلو للبيع 3171429 جنيها وللشراء 3194286 جنيها.
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سعر الذهب في السعودية اليوم الاحد 
 

سعر جرام الذهب عيار 24 249.69 ريال سعودى 
سعر جرام الذهب عيار 22 228.88 ريال سعودى 
سعر جرام الذهب عيار 21 218.48 ريال سعودى 
سعر جرام الذهب عيار 18 187.27 ريال سعودى 
سعر جرام الذهب عيار 14 145.65 ريال سعودى 
سعر أونصة الذهب بيع 7،766.25 ريال سعودى 
سعر أونصة الذهب شراء 7،770.00 ريال سعودى

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