سكن لكل المصريين.. متحدث الحكومة يكشف تفاصيل جديدة بشأن أسعار الوحدات السكنية

أعلن المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، التي تعد من أبرز إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الإسكان الاجتماعي.

وأكد الخشن، في اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن الهدف من المبادرة هو توفير سكن لائق لكل المواطنين، بما يتناسب مع دخلهم واحتياجاتهم، وذلك من خلال تقسيم الوحدات السكنية إلى شرائح مختلفة، تتمتع بدعم كبير من الدولة وتيسيرات في السداد.

وأشار الخشن، إلى أن المبادرة تضمنت تنفيذ مشروعات سكنية ذات مستوى عالٍ من الجودة والتصميم، وتحتوي على جميع الخدمات اللازمة للحياة الكريمة، مثل الحدائق العامة والمسافات الخضراء والمرافق الصحية والتعليمية والترفيهية، وذلك في عدة مدن جديدة، مثل مدينة السادات وحدائق أكتوبر.

وأضاف الخشن، أن المبادرة لا تقتصر على توفير السكن فحسب، بل تهدف إلى إنشاء مجتمعات عمرانية حديثة ومتكاملة، تضم مواطنين من مختلف الفئات والشرائح، وتساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.