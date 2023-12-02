السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة برقم العداد

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

تُعد فاتورة الكهرباء من أهم المستندات التي يجب على كل مشترك في الكهرباء في مصر أن يهتم بدفعها في موعدها المحدد، وذلك لتجنب الوقوع في المخالفات المالية التي قد تصل إلى قطع الخدمة.

وتقدم شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشكل إلكتروني أو عن طريق الهاتف، وذلك لتسهيل الأمر على المشتركين.

 

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة برقم العداد

 

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة برقم العداد، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع شركة الكهرباء جنوب القاهرة.

انقر فوق "خدمات العملاء".

انقر فوق "الإستعلام عن الفواتير".

أدخل رقم العداد الخاص بك في الحقل المخصص لذلك.

انقر فوق "بحث".

ستظهر لك صفحة تحتوي على معلومات عن الفاتورة، بما في ذلك المبلغ المستحق، وتاريخ الاستحقاق، وتاريخ الاستهلاك.

يمكنك أيضًا الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة برقم العداد عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 121.

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الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة برقم العداد عن طريق الهاتف

 

إليك كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة برقم العداد عن طريق الهاتف:

اتصل بمركز خدمة العملاء على الرقم 121.

أخبر ممثل خدمة العملاء برقم عدادك.

سيقوم ممثل خدمة العملاء بإعطائك معلومات عن الفاتورة، بما في ذلك المبلغ المستحق، وتاريخ الاستحقاق، وتاريخ الاستهلاك.

يجب أن يكون لديك حساب مستخدم على موقع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء حتى تتمكن من الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد عبر الإنترنت، إذا لم يكن لديك حساب مستخدم، فيمكنك إنشاء حساب جديد من خلال زيارة موقع الشركة على الإنترنت.

 

انشاء حساب على موقع شركة الكهرباء 

لإنشاء حساب على موقع شركة الكهرباء، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع شركة الكهرباء على الإنترنت.

انقر فوق "تسجيل حساب جديد".

أدخل رقم العداد الخاص بك في الحقل المخصص لذلك.

أدخل اسمك بالكامل.

أدخل رقم هاتفك المحمول.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني.

اختر كلمة مرور.

انقر فوق "تسجيل".

ستتلقى رسالة نصية على هاتفك المحمول تحتوي على رمز تفعيل، أدخل رمز التفعيل في الحقل المخصص لذلك وانقر فوق "تأكيد".

ستتم إعادة توجيهك إلى صفحة تحتوي على تفاصيل حسابك، يمكنك استخدام هذه المعلومات للتسجيل الدخول إلى موقع شركة الكهرباء في المستقبل.

 

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