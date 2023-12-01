الجمعة 01 ديسمبر 2023
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تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 شهر ديسمبر

جريدة الدستور

تسجيل قراءة عداد الغاز من أهم الأمور التي يجب على عملاء شركة بتروتريد القيام بها بشكل شهري، وذلك لضمان دقة قيمة الفاتورة المستحقة عليهم.

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي

يتم تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد بإحدى الطرق التالية:

عن طريق القارئ أو المحصل: يقوم القارئ أو المحصل بزيارة العميل في المنزل خلال الفترة من 20 إلى 27 من كل شهر لقراءة عداد الغاز، ويسجل القراءة في فاتورة الاستهلاك.

عن طريق الهاتف الأرضي أو المحمول: يمكن للعميل تسجيل قراءة عداد الغاز عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 09000727 أو 5727 من أي رقم أرضي أو محمول، ويقوم موظف خدمة العملاء بتسجيل القراءة.

عن طريق الموقع الإلكتروني: يمكن للعميل تسجيل قراءة عداد الغاز عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد ثم إدخال رقم المشترك وقراءة العداد.

عن طريق تطبيق الهاتف المحمول: يمكن للعميل تسجيل قراءة عداد الغاز عن طريق تحميل تطبيق بتروميتر على الهاتف المحمول، ثم إدخال رقم المشترك وقراءة العداد.

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خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023

ادخل إلى الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد على الرابط التالي: www.petrotrade.com.eg .

اضغط على "تسجيل قراءة".

أدخل رقم المشترك وقراءة العداد.

اضغط على "تسجيل".

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وأسعار باقات الدفع المسبق

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أهمية تسجيل قراءة عداد الغاز

تسجيل قراءة عداد الغاز له أهمية كبيرة، فهو يضمن دقة قيمة الفاتورة المستحقة على العميل، حيث يتم حساب قيمة الفاتورة بناءً على فرق القراءة بين الشهر الحالي والشهر السابق.

في حال عدم تسجيل قراءة عداد الغاز، يتم تقدير القراءة من قبل الشركة.

نصائح لتسجيل قراءة عداد الغاز

فيما يلي بعض النصائح لتسجيل قراءة عداد الغاز بشكل صحيح:

تأكد من قراءة العداد بشكل صحيح: يجب قراءة العداد بعناية والتأكد من صحة الأرقام المكتوبة عليه.

سجل القراءة في الوقت المحدد: يجب تسجيل قراءة العداد خلال الفترة من 20 إلى 27 من كل شهر.

احتفظ بإيصال تسجيل القراءة: يجب الاحتفاظ بإيصال تسجيل القراءة حتى يتم التأكد من صحة الفاتورة المستحقة.

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