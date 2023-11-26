الأحد 26 نوفمبر 2023
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تفاصيل خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 ورابط سدادها

الغاز
الغاز

يستطيع أصحاب عدادات الغاز القديمة تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 من خلال الموقع الإلكتروني لشركة الغاز بتروريد، ويسدد صاحب عداد الغاز الفاتورة مرة كل شهر، وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 ورابط سدادها

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023

 

يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 من خلال عدة طرق، وهي:

  • ادخل إلى موقع شركة بتروتريد من خلال هذا الرابط: https://www.petrotrade.com.eg
  • اضغط على زر "تسجيل قراءة عداد الغاز".
  • أدخل البيانات المطلوبة، وهي «رقم الحساب - رقم العداد - القراءة الحالية ».
  • اضغط على زر "إرسال".
  • التسجيل من خلال تطبيق بتروتريد

 

 ويمكنك تنزيل تطبيق بتروتريد على هاتفك الذكي من خلال متجر التطبيقات، افتح التطبيق، اضغط على زر "تسجيل قراءة عداد الغاز"، أدخل البيانات المطلوبة، وهي «رقم الحساب - رقم العداد- القراءة الحالية»، اضغط على زر "إرسال".

تسجيل قراءة عداد الغاز مهم لضمان دقة فاتورة الغاز الشهرية. كما أن تسجيل القراءة يساعد في التأكد من عدم احتساب استهلاك زائد للغاز. 

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دفع فاتورة الغاز بتروتريد 2023

 

من خلال الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد يمكنك دفع فاتورة الغاز بتروتريد من خلال هذا الرابط: https://www.petrotrade.com.eg/

اضغط على زر "دفع الفواتير"، أدخل البيانات المطلوبة، وهي «رقم الحساب - رقم العداد- قيمة الفاتورة" اضغط على زر "دفع".

ويمكن تسديد فاتورة عداد الغاز من خلال المحافظ الإلكترونية فودافون كاش أو اتصالات كاش أو أمان، اختار خدمة "دفع الفواتير"، اختار شركة بتروتريد، أدخل رقم الحساب ورقم العداد وقيمة الفاتورة، ادفع الفاتورة.

ويتم سداد  فواتير الغاز الشهرية في يوم 20 من كل شهر، وفي حالة عدم السداد في هذا الموعد، يتم احتساب غرامة تأخير بقيمة 2% من قيمة الفاتورة عن كل يوم تأخير.

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