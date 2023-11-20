الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط وسدادها الكترونيًا

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

يسدد أصحاب عدادات الكهرباء فاتورة الكهرباء شهريًا لتجنب انقطاع الخدمة، ووفرت شركة الكهرباء رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط، وكذلك تسديدها، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط. 

 

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط 2023

 

يستطيع المواطنون سداد فاتورة الكهرباء فاتورة الكهرباء من خلال زيارة موقع شركة الكهرباء واتباع الخطوات التالية: 

انتقل إلى موقع الشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الرابط التالي:

زيارة موقع الشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة من الرابط التالي https://www.eehc.gov.eg

 

اضغط على أيقونة "الاستعلام عن الفواتير"، في الصفحة الجديدة، اختر "الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، تظهر أمامك قائمة بشركات الكهرباء المتنوعة على مستوى الجمهورية، اختر الشركة التي تتبعها، ادخل قراءة العداد، ادخل الكود الخاص بك.

ثم اضغط استعلام، يظهر أمامك إيصال الكهرباء عن قيمة الاستهلاك الشهري، والتاريخ المستحق للدفع. 

ويمكنك أيضًا الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط عبر تطبيق الشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة، بعد تحميله من  خلال متجر التطبيقات على هاتفك الذكي، افتح التطبيق واضغط على أيقونة "الاستعلام عن الفواتير"، في الصفحة الجديدة، اختر "الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، ادخل قراءة العداد، ادخل الكود الخاص بك، ثم اضغط استعلام، ستظهر لك بيانات فاتورة الكهرباء، بما في ذلك قيمة الفاتورة والاستهلاك والتاريخ المستحق للدفع.

استعلام عن فاتورة الغاز شهر نوفمبر 2023.. الرابط والخطوات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وقيمة الاشتراكات

 

دفع فاتورة الكهرباء الكترونيا 

يمكن دفع فاتورة الكهرباء إلكترونياً من خلال عدة طرق، منها:من خلال موقع الشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة: https://www.eehc.gov.eg/

اضغط على أيقونة "الدفع الإلكتروني".، في الصفحة الجديدة، اختر "الدفع عن طريق الفيزا أو الماستر كارد"، أدخل رقم الفاتورة في الخانة المخصصة لذلك، أدخل البيانات الخاصة ببطاقتك الائتمانية، بما في ذلك رقم البطاقة وتاريخ انتهاء الصلاحية ورمز التحقق.، اضغط على زر "دفع"، ستظهر لك رسالة تفيد بنجاح عملية الدفع.

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