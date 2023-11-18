السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وقيمة الاشتراكات

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

يبحث العديد من المواطنين عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي، وذلك قبل قطع الاتصال بسبب عدم دفع فاتورة شهر نوفمبر، وقد أعلنت الشركة المصرية للأتصالات تفاصيل دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر، وترصد الدستور خلال السطور المقبلة رابط الاستعلام وكيفية دفع الفاتورة. 

استعلام فاتورة التليفون الارضي

أولى الخطوات الخاصة بدفع فاتورة التليفون الأرضى ففي البداية يتم الدخول إلى بوابة شركة الاتصالات المصرية عبر الرابط التالي https://billing.te.eg/ar-EG

بعدها على الفور سوف يظهر أمامك الصفحة الرئيسية للموقع قم باختيار الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، ويجب عليك بعد ذلك إدخال البيانات المطلوبة التي منها الاسم ورقم التليفون الأرضي مع إدخال كود المحافظة ثم انقر على كلمة بحث وبعدها سوف تظهر أمامك البيانات التي ترغب في معرفتها مثل قيمة الفاتورة وموعد السداد.

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ماذا يحدث حال عدم دفع فاتورة التليفون الارضي

وحددت وزارة الاتصالات أن المدة المحددة من أجل دفع الفاتورة ثلاثة أشهر، محذرة أنه فى حالة عدم السداد يتم تحويل الخط إلى نظام الاستقبال فقط، ويكون آخر يوم لسداد فاتورة التليفون الأرضي قبل تحويله إلى نظام الاستقبال يوم 15 نوفمبر 2023، وفي حالة عدم السداد يتم منع الاستقبال من يوم 15 ديسمبر 2023.

قيمة الاشتراكات

وأعلنت وزارة الاتصالات من خلال بيانات صحفية لها عن الباقات الخاصة بالتليفون الأرضي منها اشتراك شهري قيمته 20 جنيها غير شامل الضريبة، وهي الباقة الأساسية لخطوط التليفون الأرضي الأرضي ويتم شحن (60 جنيها كل 3 أشهر بخلاف الضريبة)، وتمنح هذه الباقة المستخدمين 120 دقيقة أرضي أو شبكة we، بالإضافة إلى خدمة إظهار رقم المتصل، بالاضافة إلى أنه يوجد اشتراك شهري قيمته 35 جنيها شهريًا بخلاف ضريبة القيمة المضافة، والتي تمنح المستخدمين 2500 دقيقة أرضي وشبكة we، بالإضافة إلى 1000 دقيقة لجميع المحافظات، أما الاشتراك الثالث هو اشتراك شهري قيمته 65 جنيها شهريا بخلاف ضريبة القيمة المضافة، والتي تمنح المستخدمين دقائق غير محدودة لـ الخط الأرضي وشبكة we، و250 دقيقة للشبكات الأخرى.

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