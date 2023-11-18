السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل برنامج حفل فرقة الإنشاد الدينى على مسرح الجمهورية

فرقة الانشاد الديني
فرقة الانشاد الديني

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لفرقة  الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات، وذلك في الثامنة مساء غد الأحد على مسرح الجمهورية.

 

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الغنائية والأناشيد والابتهالات الدينية التراثية والحديثة، منها يا رب صلى على المجتبى لـ محمد عبد الله ، يحن إلى أرض الحجاز لإسماعيل سكر، ماشى فى نور الله لحمدى رضا، المسك فاح - صلى الله على طه من التراث الصوفى، مدد يا نبى- حب الرسول لمحمد الكحلاوى، يا سيدى وإمامى لكمال الطويل، التعطيرة النبوية لـ سيد موسى،  قول لهم الله نصرنى لأحمد صدقى، مولاى لبليغ حمدى، يا منى عينى لأحمد عبد الله، محمد يا رسول الله لجمال سلامة، إلهى مع أعظمك لرياض السنباطى، أسماء الله الحسنى لسيد مكاوى.. أداء محمد عبد الحميد، محمد نشأت، محمد الجزار، طه حسين، وائل سراج، محمد حسين، إبراهيم فاروق وأمنية سمير.

 

يشار إلى أن فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة في عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعده على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت في إحياء المناسبات الدينية التى تحتفل بها دار الأوبرا فى مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

دار الأوبرا المصرية الأوبرا خالد داغر فرقة الإنشاد الديني عمر فرحات مسرح الجمهورية الجمهورية

مواد متعلقة

"صوت وصورة" لحنان مطاوع يواصل تصدره منصة واتش ات

الأحد.. مسرح الجمهورية يستضيف حفلًا لفرقة الإنشاد الديني

الأحد على "الحياة".. كاتم أسرار أحمد زكي يروي تفاصيل مكالمته مع مبارك

إيهاب فهمي: حريصون في "القومي للمسرح" على إحياء تراثنا الغنائي

عرض فيلمين لمحمد خان وخيرى بشارة بمركز الثقافة السينمائية.. الأربعاء

الليلة.. دار الأوبرا تستضيف حفل "ريستال عود" للعازف العالمي هشام عصام

أبوالليف يطرح الإعلان الترويجى لأغنية "الدنيا بنك" (فيديو)

طبيب شرعي في السر.. قصة مسلسل "زينهم" قبل عرضه على WATCH IT وقناة ON

الأكثر قراءة

حماس: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية المحتجزين الإسرائيليين

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

الأهلى يفكّر فى معاقبة عاشور والشحات لاستبعادهما من المنتخب.. وتقرير "بيبو" الفيصل

مفتى الجمهورية يحذر: الاحتلال استهدف 192 مسجدًا فى غزة.. ويتعطش لمزيد من سفك الدماء

قوة إقليمية لاستقرار المنطقة.. أبعاد العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا

منافس الأهلى المحتمل.. مدرب اتحاد جدة يصل خلال ساعات لتولى قيادة الفريق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

محاسن السنوسي

جاوز الظالم "نتن ياهو" المدى

محمد الفايدي

د. محمد الفايدى يكتب: حقيقة وزيف الوعى

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامى جثث الشهداء!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة

"خارجية فلسطين": إخلاء الاحتلال مجمع الشفاء هو أبشع أشكال الإبادة الجماعية المتواصلة

إصابات بالاختناق بصفوف الطلبة الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال بلدة العيسوية