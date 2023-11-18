تفاصيل برنامج حفل فرقة الإنشاد الدينى على مسرح الجمهورية

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات، وذلك في الثامنة مساء غد الأحد على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الغنائية والأناشيد والابتهالات الدينية التراثية والحديثة، منها يا رب صلى على المجتبى لـ محمد عبد الله ، يحن إلى أرض الحجاز لإسماعيل سكر، ماشى فى نور الله لحمدى رضا، المسك فاح - صلى الله على طه من التراث الصوفى، مدد يا نبى- حب الرسول لمحمد الكحلاوى، يا سيدى وإمامى لكمال الطويل، التعطيرة النبوية لـ سيد موسى، قول لهم الله نصرنى لأحمد صدقى، مولاى لبليغ حمدى، يا منى عينى لأحمد عبد الله، محمد يا رسول الله لجمال سلامة، إلهى مع أعظمك لرياض السنباطى، أسماء الله الحسنى لسيد مكاوى.. أداء محمد عبد الحميد، محمد نشأت، محمد الجزار، طه حسين، وائل سراج، محمد حسين، إبراهيم فاروق وأمنية سمير.

يشار إلى أن فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة في عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعده على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت في إحياء المناسبات الدينية التى تحتفل بها دار الأوبرا فى مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.