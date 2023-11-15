الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لينك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد.. 5 طرق للسداد

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

فعلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد عبر منصتها الموحدة لجميع شركات التوزيع بجميع المحافظات، تيسيرًا على المواطنين في معرفة معدل الاستهلاك الشهري وسداد قيمته.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكثر من طريقة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد للتيسير على عملائها.

ويستعرض "الدستور" طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في جميع المحافظات، ضمن خدماتنا المقدمة للقراء.

وتتمثل الطريقة الأولى في الاستعلام من خلال زيارة موقع المنصة الموحدة لوزارة الكهرباء من هــنا ثم اتباع الخطوات التالية:

  • الضغط على قسم "خدمات الكهرباء".
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن الفواتير.
  • اختر شركة الكهرباء التابع لها.
  • أدخل رقم العداد المكون من 10 أرقام.
  • اضغط على "استعلام".

كما فعلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الاتصال برقم الخط الساخن على 121 وإدخال رقم العداد المكون من 10 أرقام لمعرفة قيمة الاستهلاك والفاتورة الشهرية.

طريقة السداد الإلكترونى.. خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2023

لينك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد وطرق السداد 2023

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا برقم العداد

الآن رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2023

طرق دفع فاتورة الكهرباء الشهرية 

وفعلت الشركة خدمة دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا بعدة طرق ووسائل سواء عبر موقعها الإلكتروني، أو وسائل الدفع المختلفة.

الأولى: تتمثل الطريقة الأولى في الدخول إلى موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة واتباع الخطوات السابقة للاستعلام، ثم اختيار أيقونة سداد الفواتير.

  • وبعد ذلك يتم تحديد شركة الكهرباء التابع لها.
  • وفي الخطوة التالية يتم إدخال رقم العداد المكون من 10 أرقام.
  • وبعدها يتم إدخال قيمة الفاتورة واختيار طريقة الدفع المناسبة لك.

الثانية: تسديد فاتورة الكهرباء عبر ماكينات الصراف الآلي بالدخول إلى أيقونة "خدمات الكهرباء"، ثم إدخال رقم العداد المكون من 10 أرقام، ثم تحديد قيمة الفاتورة وتأكيد الدفع.

ثالثا: السداد من خلال مكاتب البريد.

رابعًا: سداد فاتورة الكهرباء من خلال زيارة أحد فروع شركات توزيع الكهرباء.

خامسًا: انتظار محصل الكهرباء.

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