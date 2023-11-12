الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

لينك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد وطرق السداد 2023

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

يسدد أصحاب العدادات القديمة فاتورة الكهرباء بعد الاستهلاك الشهري، حيث يتم حساب قيمة الاستهلاك طوال الشهر مع قيمة الاشتراك لتكون قيمة فاتورة الكهرباء، لذا يحتاج أصحاب هذه العدادات إلى الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، وهو ما توفره وزارة الكهرباء من خلال موقعها الإلكتروني وتعرضه الدستور في التقرير التالي. 

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد 2023

يستطيع المواطنون الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد من خلال زيارة موقع وزارة الكهرباء أو الضغط على الرابط التالي: 

http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx، ثم اضغط على قسم "خدمات الكهرباء"، اضغط على "الاستعلام عن الفواتير"، اختر شركة الكهرباء التابع لها، أدخل رقم العداد المكون من 10 أرقام، اضغط على "استعلام".

ويمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: اتصل على الرقم 121، ثم اتبع التعليمات الصوتية، أدخل رقم العداد المكون من 10 أرقام، انتظر حتى يتم الانتهاء من الاستعلام.

الآن رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2023

متاح الان رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم والكود

 تسديد فاتورة الكهرباء 

يجب على أصحاب العدادات القديمة تسديد فاتورة الكهرباء شهريًا لتجنب وقف الخدمة، وتوفر وزارة الكهرباء أكثر من طريقة لتسديد فاتورة الكهرباء منها  الدخول إلى الموقع الالكتروني للشركة بالضغط على الرابط السابق ثم اضغط على قسم "خدمات الكهرباء"، اضغط على "سداد الفواتير"، اختر شركة الكهرباء التابع لها، أدخل رقم العداد المكون من 10 أرقام، أدخل قيمة الفاتورة، اختر طريقة الدفع، اضغط على "سداد".

ويمكنك تسديد فاتورة الكهرباء من  خلال زيارة أحد فروع شركات توزيع الكهرباء، أو انتظار محصل الكهرباء 

كما يمكنك تسديد فاتورة الكهرباء من خلال ماكينات الصراف الآلي، اختر "خدمات الكهرباء".

أدخل رقم العداد المكون من 10 أرقام، أدخل قيمة الفاتورة، اختر طريقة الدفع، اضغط على "تأكيد".

وكذلك يوفر مكاتب البريد تسديد فاتورة الكهرباء، بعد أن تعطي موظف البريد رقم العداد المكون من 10 أرقام.

اقرأ أيضًا

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور والدفع إلكترونيا

تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الرابط والخطوات

txt

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا برقم العداد

فاتورة الكهرباء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء تسديد فاتورة الكهرباء الخط الساخن لوزارة الكهرباء وزارة الكهرباء

مواد متعلقة

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد لشهر أكتوبر 2023 petrotrade

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهري سبتمبر أكتوبر 2023 وطرق السداد المتاحة

خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر أكتوبر 2023 في القاهرة وجميع المحافظات

الآن تفاصيل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة مصر الوسطى.. ومواعيد الاستعلام والدفع

خطوات استعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي للمنازل وطرق السداد الإلكتروني

أرقام أعطال الكهرباء فى جميع المحافظات 2023.. للشكاوي والاستفسارات

إلكترونيًا.. كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة

رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2023| موقع وزارة الكهرباء

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

نظام "التايم شير".. حيلة جديدة للنصب على المصريين باسم العمرة

تكاليف حج القرعة 2024.. اعرفها عقب إعلان أسماء الفائزين

البترول تتوسع في شبكة الانتشار السريع للمحطات لدعم السيارات الكهربائية

"استغنينا خلاص".. المصريون يردون على العروض الخيالية للشركات الأجنبية

"القاهرة الإخبارية": آليات إسرائيلية تعبر السياج وصولًا لقطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب