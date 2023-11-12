لينك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد وطرق السداد 2023

يسدد أصحاب العدادات القديمة فاتورة الكهرباء بعد الاستهلاك الشهري، حيث يتم حساب قيمة الاستهلاك طوال الشهر مع قيمة الاشتراك لتكون قيمة فاتورة الكهرباء، لذا يحتاج أصحاب هذه العدادات إلى الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، وهو ما توفره وزارة الكهرباء من خلال موقعها الإلكتروني وتعرضه الدستور في التقرير التالي.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد 2023

يستطيع المواطنون الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد من خلال زيارة موقع وزارة الكهرباء أو الضغط على الرابط التالي:

http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx، ثم اضغط على قسم "خدمات الكهرباء"، اضغط على "الاستعلام عن الفواتير"، اختر شركة الكهرباء التابع لها، أدخل رقم العداد المكون من 10 أرقام، اضغط على "استعلام".

ويمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: اتصل على الرقم 121، ثم اتبع التعليمات الصوتية، أدخل رقم العداد المكون من 10 أرقام، انتظر حتى يتم الانتهاء من الاستعلام.

تسديد فاتورة الكهرباء

يجب على أصحاب العدادات القديمة تسديد فاتورة الكهرباء شهريًا لتجنب وقف الخدمة، وتوفر وزارة الكهرباء أكثر من طريقة لتسديد فاتورة الكهرباء منها الدخول إلى الموقع الالكتروني للشركة بالضغط على الرابط السابق ثم اضغط على قسم "خدمات الكهرباء"، اضغط على "سداد الفواتير"، اختر شركة الكهرباء التابع لها، أدخل رقم العداد المكون من 10 أرقام، أدخل قيمة الفاتورة، اختر طريقة الدفع، اضغط على "سداد".

ويمكنك تسديد فاتورة الكهرباء من خلال زيارة أحد فروع شركات توزيع الكهرباء، أو انتظار محصل الكهرباء

كما يمكنك تسديد فاتورة الكهرباء من خلال ماكينات الصراف الآلي، اختر "خدمات الكهرباء".

أدخل رقم العداد المكون من 10 أرقام، أدخل قيمة الفاتورة، اختر طريقة الدفع، اضغط على "تأكيد".

وكذلك يوفر مكاتب البريد تسديد فاتورة الكهرباء، بعد أن تعطي موظف البريد رقم العداد المكون من 10 أرقام.