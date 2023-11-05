الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الآن رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2023

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا لدفع فاتورة شهر نوفمبر 2023  للعملاء المتعاملين بالعدادات القديمة وليس العدادات مسبقة الدفع. 

متاح الان رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم والكود

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2023

 

نعرض في هذا التقرير رابط الاستعلام عن  فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2023  وكذلك الاستعلام عن فواتير الكهرباء من خلال الشركات المختلفة الموزعة للكهرباء في مصر وخطوات دفع الفاتورة. 

يمكن الاستعلام عن  فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2023 من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء من هنا 

http://www.ndedco.gov.eg/billquery.aspx

 

ثم يتم كتابة المحافظة والهندسة 

المنطقة – اليومية – الحساب – الفرعي 

الضغط على الاستعلام عن الفواتير كي تظهر الفواتير المستحقة 

 

من أجل توفير الخدمات بشكل جيد للمواطنين المستفيدين من خدمات شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء استحدثت الشركة  مقار شبكات لخدمة المواطنين بالقرى الواقعة بنطاق الشركة  عددهم 187 وتم تجهيزها بالأثاث والمهمات

اللازمة لإزالة الأعطال وأعمال الصيانة وتروسيكلات ووحدات شحن للعدادات مسبوقة الدفع وهاتف أرضي.

لمتابعة شكاوى المواطنين حيث تم شراء عدد (217) تروسيكل وتم توزيعها على الهندسات ومقار الشبكات لسهولة الانتقال وسرعة إزالة الأعطال.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2023

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الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من الشركات الموزعة 

 

يمكن الاستعلام عن الكهرباء من الشركات الأخرى الموزعة للكهرباء من هنا 

ثم يتم اختيار الشركة الموزعة للكهرباء في منطقتك السكنية ومحافظتك 

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء.

شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

دفع فواتير الكهرباء نوفمبر 2023 

يمكن دفع فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2023 من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة الموجودة من الشركة القابضة للكهرباء وهي الموجود هنا 

  • ضع رقم هاتفك المحمول.
  • ادخل الشركة المغذية لمنطقتك السكنية.
  • ثم كود السداد الإلكتروني.
  • اضغط التالي لدفع الفاتورة المستحقة.
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متاح الان رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم والكود

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تطبيق 125 والرقم الساخن.. طرق الاستعلام عن فاتورة المياه الشهرية

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