تطبيق 125 والرقم الساخن.. طرق الاستعلام عن فاتورة المياه الشهرية

يبحث أصحاب العدادات المنزلية عن طرق الاستعلام عن فاتورة المياه الشهرية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تجنبا لدفع غرامة والتي فرضها الشركة عن المتخلفين عن الدفع في المواعيد المحددة للسداد وذلك لعملاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في كافة محافظات الجمهورية.

طرق الاستعلام عن فاتورة المياه الشهرية

حددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عدة طرق الاستعلام عن فاتورة المياه الشهرية للعملاء في كافة محافظات الجمهورية تسهيلا لعملية معرفة قيمة الفاتورة ودفعها وهي كما يلي:-

الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من خلال هذا الرابط (من هنا) بإدخال كافة البيانات اللازمة عن صاحب العداد و تسجيل قراءة العداد.

الاتصال بالرقم الساخن لشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر الرقم 175 و125 وإدخال كافة البيانات اللازمة عن العميل الراغب في الاستعلام.

من خلال تطبيق 125 المتوافر عبر منصة جوجل بلاي وتسجيل الدخول عبر التطبيق وتحديد المحافظة ورقم العداد وتسجيل القراءة اللازمة.

كيفية الاستعلام عن الفاتورة الشهرية لمياه الشرب

يمكن لعملاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في كافة محافظات الجمهورية معرفة إجمالي قيمة الفاتورة الشهرية لاستهلاك مياه الشرب من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة و بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع شركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من خلال هذا الرابط (من هنا).

تحديد أيقونة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.

إدخال كافة بيانات العميل المتعاقد مع الشركة والراغب في الاستعلام.

تدوين رقم العداد.

تسجيل قراءة العداد في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط على كلمة استعلام أو عرض الفاتورة.

ظهور إجمالي قيمة الفاتورة المراد سدادها.

موعد وطرق دفع فاتورة استهلاك المياه

يمكن من خلال وسائل الدفع المعتمدة سداد فواتير مياه الشرب الشهرية عقب الاستعلام عنها من خلال الطرق المتاحة للاستعلام سداد المبلغ المقدر على أصحاب العدادات في كافة محافظات الجمهورية في أول أيام الشهر وحتى يوم 30 والتي تتلخص فيما يلي:-

ماكينات التحصيل الرقمية فوري.

تطبيق خالص.

تطبيق أمان.

تطبيق سهل.

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