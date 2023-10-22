رابط الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم فقط الإسكندرية

أصبح بإمكان المواطنين الاستعلام عن فاتورة المياه وكافة الفواتير للمرافق والخدمات التي يستخدمها بكل سهولة بعد تطبيق منظومة التحول الرقمي في الخدمات والقطاعات الحكومية المختلفة ومنها شركة مياه الشرب بالإسكندرية التي تتيح خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم.

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم فقط الاسكندرية

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم فقط في محافظة الإسكندرية والخدمات الأخرى التي تتيحها الشركة لمستخدمي المياه في المحافظة.

الاستعلام عن فاتورة المياه يكون من خلال رابط شركة مياه الشرب بالإسكندرية الموجود هنا، بعد فتح الرابط.

اختار الخدمات الالكترونية

ثم اختار الاستعلام عن الفواتير

ثم ادخال رقم السداد الإلكتروني الموجود على الفاتورة المكون من 14 رقما

اضغط على استعلام

يمكن من خلال الرابط السابق إجراء العديد من الخدمات المتاحة لمستخدمي مياه الإسكندرية

دفع الفاتورة

إدخال قراءة عداد المياه

إرسال شكوى متعلقة بالمياه في سكنك

إرشادات الاستهلاك فاتورة المياه الاسكندرية

توضح شركة مياه الشرب بالاسكندرية عدد من الإرشادات الخاصة باستهلاك المياه، منها إن تعذر قراءة العداد يؤدي إلى وضع قراءة افتراضية للمستخدم وبالتالي يتم وضع كمية استهلاك تقديرية أكبر من الفعلية وتصبح قيمة الفاتورة أعلى من المعدل الطبيعي.

كما أن وضع كمية استهلاك تقديرية اقل من الفعلية مما يؤدي إلى تراكم القراءات وظهورها بصورة عالية جدا عند قراءتها فعليا بعد ذلك.

الاستعلام عن فاتورة المياة القاهرة

يمكن الاستعلام عن فاتورة المياه من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الموجودة في هذا الرابط التالي:

https://www.hcww.com.eg/

اختيار أيقونة خدماتنا

اختيار احسب فاتورتك بنفسك

اختار المحافظة

نوع النشاط (منزلي – خدمي – تجاري...)

ضع القراءة الحالية للعداد

ضع القراءة السابقة من الفاتورة السابقة

سجل عدد الوحدات

اضغط عرض الفاتورة