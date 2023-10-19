مع قرب انتهاء شهر أكتوبر يحرص المواطنون على معرفة رابط الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة 2023 بكل سهولة من خلال الاستعانة بخدمات التحول الرقمي، والتي أصبحت تنفذها شركات المرافق الأساسية منها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة شهر أكتوبر 2023

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير رابط الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة شهر أكتوبر 2023، والخطوات، أرقام شكاوى الشركة القابضة للمياه، وتسجيل قراءة عداد المياه.

الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة 2023

في هذا التقرير يمكن الوصول إلى الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة 2023 وتطبيق تسجيل قراءة عداد المياه بكل سهولة من هاتفك المحمول، كذلك أرقام الشكاوى بكل سهولة.

يكون الاستعلام عن فاتورة المياه من خلال رابط الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الموجود هنا.

ثم الضغط على خدماتنا

اختيار احسب فاتورتك بنفسك

اختيار محافظة القاهرة (او المحافظة المقيم فيها)

وضع نوع النشاط (منزلي – خدمي – تجاري –صناعي – سياحي-...)

وضع القراءة الحالية للعداد

وضع القراءة السابق من الفاتورة المحصلة سابقًا

وضع عدد الوحدات

اضغط على عرض الفاتورة

تسجيل قراءة عداد المياه

تتيح الشركة القابضة لمياه الشرب خدمة سهلة وميسرة لتسجيل قراءة العداد من حلال المواطن نفسه وهي عن طريق تطبيق قراءتي يمكن تحميله من متجر التطبيقات على هاتفك المحمول ووضع قراءة العداد وكذلك صورة العداد لضمان دقة القراءة ويمكن وضع القراءة للعداد من يوم 1 وحتى يوم 15 في كل شهر.

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دفع فاتورة المياه بالقاهرة

بعد الاستعلام عن فاتورة عداد المياه الخاصة بك يمكن دفع الفاتورة من خلال نفس الرابط السابق

اختيار من ايقونة خدماتنا دفع الفاتورة

تفتح صفحة جديدة اختر نوع الخدمة وهي ( مياه القاهرة) أو المحافظة المقيم بها

ثم كتابة رقم الدفع الإلكترونى المدون على فاتورة المياه

اضغط على التالي لتتم اجراءات دفع فاتورة عداد المياه ولا تتراكم عليك الفواتير

أرقام شكاوى الشركة القابضة للمياه

لتقديم شكوى متعلقة بالمياه بجميع المحافظات يمكن الاتصال على الرقم 125، ولتقديم شكوى متعلقة بالصرف الصحي بجميع المحافظات عدا القاهرة والاسكندرية الاتصال برقم 125، أما لتقديم شكوى متعلقة بالصرف الصحي بالقاهرة والاسكندرية الاتصال بالرقم 175.