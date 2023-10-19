الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة شهر أكتوبر 2023

فاتورة المياه
فاتورة المياه

مع قرب انتهاء شهر أكتوبر يحرص المواطنون على معرفة رابط الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة 2023 بكل سهولة من خلال الاستعانة بخدمات التحول الرقمي، والتي أصبحت تنفذها شركات المرافق الأساسية منها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. 

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة شهر أكتوبر 2023 

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير رابط الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة شهر أكتوبر 2023، والخطوات، أرقام شكاوى الشركة القابضة للمياه، وتسجيل قراءة عداد المياه.

الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة 2023

في هذا التقرير يمكن الوصول إلى الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة 2023 وتطبيق تسجيل قراءة عداد المياه بكل سهولة من هاتفك المحمول، كذلك أرقام الشكاوى بكل سهولة. 

  • يكون الاستعلام عن فاتورة المياه من خلال رابط الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الموجود هنا.
  • ثم الضغط على خدماتنا
  • اختيار احسب فاتورتك بنفسك
  • اختيار محافظة القاهرة (او المحافظة المقيم فيها)
  • وضع نوع النشاط (منزلي – خدمي – تجاري –صناعي – سياحي-...)
  • وضع القراءة الحالية للعداد
  • وضع القراءة السابق من الفاتورة المحصلة سابقًا
  • وضع عدد الوحدات
  • اضغط على عرض الفاتورة

تسجيل قراءة عداد المياه 

تتيح الشركة القابضة لمياه الشرب خدمة سهلة وميسرة لتسجيل قراءة العداد من حلال المواطن نفسه وهي عن طريق تطبيق قراءتي يمكن تحميله من متجر التطبيقات على هاتفك المحمول ووضع قراءة العداد وكذلك صورة العداد لضمان دقة القراءة ويمكن وضع القراءة للعداد من يوم 1 وحتى يوم 15 في كل شهر. 

اقرأ أيضا:

عاطل يسرق عدادات المياه بمنشأة ناصر.. والنيابة تحيله للمحاكمة

رابط سداد فاتورة التليفون الأرضي.. ووسائل الدفع المعتمدة

بالخطوات.. الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة ولجميع شركات الكهرباء

دفع فاتورة المياه بالقاهرة 

  • بعد الاستعلام عن فاتورة عداد المياه الخاصة بك يمكن دفع الفاتورة من خلال نفس الرابط السابق
  • اختيار من ايقونة خدماتنا دفع الفاتورة
  • تفتح صفحة جديدة اختر نوع الخدمة وهي ( مياه القاهرة) أو المحافظة المقيم بها
  • ثم كتابة رقم الدفع الإلكترونى المدون على فاتورة المياه
  • اضغط على التالي لتتم اجراءات دفع فاتورة عداد المياه ولا تتراكم عليك الفواتير
txt

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023 وقيمة الغرامة

txt

بالخطوات.. الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة ولجميع شركات الكهرباء

أرقام شكاوى الشركة القابضة للمياه 

لتقديم شكوى متعلقة بالمياه بجميع المحافظات يمكن الاتصال على الرقم 125، ولتقديم شكوى متعلقة بالصرف الصحي بجميع المحافظات عدا القاهرة والاسكندرية  الاتصال برقم 125، أما لتقديم شكوى متعلقة بالصرف الصحي بالقاهرة والاسكندرية الاتصال بالرقم  175.

الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة 2023 فاتورة المياه بالقاهرة 2023 فاتورة المياه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الشركة القابضة لمياه الشرب تسجيل قراءة عداد المياه دفع فاتورة المياه بالقاهرة

مواد متعلقة

وزير الرى: منظومة لمراقبة مناسيب البرك والمصارف بسيوة وحفر 12 بئر لتوفير المياه العذبة

"الصحة العالمية": احتمالية كبيرة لانتشار الأوبئة فى غزة بسبب استخدام المياه الملوثة

الأكثر قراءة

أنغام ترد على وقاحة أفيخاى: "ما تستحقش الأدب فى الكلام ولا التعامل"

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"إكسترا نيوز": أكبر مستشفى ميدانى يصل معبر رفح غدًا

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

استقالة جديدة فى "بى بى سى" بسبب الانحياز غير المهنى فى "حرب غزة"

مخطط برافر.. ماذا لو نزح الفلسطينيون إلى صحراء النقب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح