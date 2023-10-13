الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر أكتوبر 2023 لشركة بتروتريد

عداد الغاز المنزلي
عداد الغاز المنزلي

يستفيد ملايين المواطنين في مختلف المحافظات من خدمة توصيل الغاز المنزلي، ويبحث العديد منهم عن طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي عن شهر أكتوبر 2023 لسدادها تخوفًا من انقطاع الخدمة أو توقيع غرامات عليهم  والتي تضاف للشهر التالي دون الرجوع للعميل أو تحذيره.

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فاتورة الغاز المنزلي عن شهر أكتوبر2023 

ترغب شريحة كبيرة من عملاء شركة بتروتريد التابعة لوزارة البترول معرفة آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر أكتوبر، وطرق الاستعلام وقراءة عداد الغاز المنزلي شهر أكتوبر 2023.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الدستور للقراء نرصد من خلال التقرير التالي تفاصيل تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر أكتوبر 2023 لشركة بتروتريد

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر أكتوبر 2023 لشركة بتروتريد

مجانًا.. طريقة الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي شهر أكتوبر 2023 بتروتريد

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أكتوبر 2023

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر والاستعلام عن فاتورة الاستهلاك

 

يستطيع عملاء شركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد من مختلف محافظات الجمهورية سداد كافة فواتير الاستهلاك عن الشهر الجاري قبل آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر أكتوبر 2023 لشركة بتروتريد وهو يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة ويمكن الدخول عليه من هنــــــــــــــــــــــــــــا.

 

طرق دفع فاتورة الغاز المنزلي

ويمكن الدفع من خلال وسائل الدفع التي أتاحتها الشركة للعملاء من كافة محافظات الجمهورية والمتوفرة لدى الجميع والتي تتلخص في (فوري، أمان، bee، خدمة فودافون كاش، ماكينات البنك الآلي،…) بالإضافة إلى مندوبي الشركة في كافة المحافظات والتي تتلخص مهامهم في تسجيل قراءة العداد ودفع فواتير الاستهلاك.

 

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز أكتوبر 2023

يمكن من خلال بعض الخطوات الإلكترونية عبر موقع شركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد الاستعلام عن إجمالي قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري للعملاء في كافة محافظات الجمهورية وهي كما يلي:

 

  1. الدخول عبر موقع شركة الخدمات التجارية البترولية من خلال هذا الرابط (من هنا).
  2. اختيار أيقونة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.
  3. تحديد مكان تركيب العداد المنزلي بدقة ( الشقة، الدور، العقار، الشارع، المنطقة، الحي،…).
  4. إدخال تسجيل العداد المنزلي المكون من 10 أرقام في الخانات المخصصة له.
  5. الضغط على كلمة استعلام.
  6. على الفور يظهر  إجمالي المبلغ المراد الاستعلام عنه قيمة الفاتورة الشهرية.
  7. اختيار وسيلة دفع.

طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي أكتوبر 2023

 

خصصت شركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد  عدة طرق للاستعلام عن الفاتورة الشهرية تتلخص فيما يلي:-

1- الموقع الإلكتروني الخاص بشركة بتروتريد  (من هنا).

2- تطبيق بترومتر عبر الهاتف المحمول.

3 – الأرقام الساخنة عبر الخط الأرضي على رقم 09000727 أو عبر الهاتف المحمول على رقم 5727 أو عبر 17196.

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