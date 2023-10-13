40 مليار جنيه لتوصيل الغاز لـ8 ملايين وحدة سكنية 

نجح قطاع البترول والغاز خلال السنوات التسع الماضية في التوسع في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمدن وقرى مصر، ومضاعفة معدلات التوصيل للوحدات السكنية ليرتفع عدد الوحدات المستفيدة من خدمات الغاز الطبيعي على مستوى مصر من 6 ملايين وحدة سكنية في عام 2014 إلى نحو 14.2 مليون وحدة سكنية في عام 2023 مما وفر هذه الخدمة الحضارية لأكثر من 62 مليون مواطن.

40 مليار جنيه تكلفة التوصيل

يشار إلى أن أكثر من 60% من الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز على مستوى الجمهورية قد تم توصيل الخدمة لها ما بين عامى 2014 و2023 وهى الفترة التي شهدت توصيل الغاز الطبيعى إلى أكثر من 8 ملايين وحدة سكنية بتكلفة 40 مليار جنيه فى معدل غير مسبوق يفوق حجم ما تم توصيله خلال 34 عامًا ما بين عاميّ 1980 (تاريخ بدء نشاط توصيل الغاز للمنازل في مصر) و2014 والذي لم يتجاوز نحو 6 ملايين وحدة سكنية، كما أن ما يقرب من ٥٠٠ منطقة على مستوى الجمهورية قد استفادت لأول مرة بالغاز الطبيعي خلال تلك الفترة، كما تم إدخال خدمة الغاز الطبيعى لأول مرة إلى محافظتيّ مرسى مطروح والوادي الجديد.

التقسيط الميسر للمواطن

وبالتوازي مع زيادة حجم المنفذ فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فقد راعت الدولة المصرية البعد الاجتماعي في تحمل تكاليف التوصيل وتخفيف العبء على المواطن بالمناطق الأكثر احتياجًا خلال إطلاق مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية فى يوليو 2018 للتقسيط الميسر لمساهمة العميل في تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقسط شهري ميسر على فاتورة الاستهلاك بدون مقدم أو فوائد على 7 سنوات، وذلك بالنسبة للمناطق التي يصلها الغاز لأول مرة ولم يصلها من قبل، مما أسهم فى زيادة إقبال المواطنين على التعاقد.

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة فى تيسير وإتاحة خدمات الغاز الطبيعي للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا وتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على أسطوانة البوتاجاز وعن الموازنة العامة للدولة فى استيراد البوتاجاز بما يكفل تعزيز الانتفاع بهذه الخدمة الحضارية التي تتيح وقودًا نظيفًا أقل بالتكلفة والأعباء على المواطنين.

وأدى التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية إلى ترشيد استهلاك أسطوانات البوتاجاز وما يصاحبها من تكلفة ودعم وأعباء على الدولة والمواطن، وبلغ حجم الاستهلاك من البوتاجاز الذى يتم توفيره نحو ٢٥٦ مليون أسطوانة بوتاجاز سنويًا نتيجة إحلال الغاز الطبيعي كوقود بالمنازل.

814 قرية مستفيدة

أسهمت المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) فى تحقيق انطلاقة قوية بمشروعات توصيل الغاز الطبيعى لقرى ريف مصر وتحقيق الاستفادة لأهالينا فى هذه القرى من هذه الخدمة وتجنيبهم أعباء تداول واستخدام أسطوانات البوتاجاز، وشملت المرحلة الأولى من المبادرة الانتهاء من توصيل شبكات الغاز الطبيعى الداخلية والخارجية لنحو 400 قرية، وجار العمل فى نحو 414 قرية للانتهاء منها.