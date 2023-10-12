الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خدمات البترول البحرية: الانتهاء من مشروع تركيب أكوام المرفأ العائم الجديد بحوض السفن

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت شركة خدمات البترول البحرية، إحدى شركات قطاع البترول المصري، اليوم الخميس، الانتهاء من مشروع تركيب أكوام المرفأ العائم الجديد بحوض السفن ببورسعيد بواسطة كونكوست MB1 Heavy Lift Barge، لمرفأ القناة والمشروعات الكبرى CHP ( التابعة لهيئة قناة السويس ).

يذكر أنه تم منح مشروع « تركيب أكوام السفن العائمة الجديد »  لشركة خدمات البترول البحرية، من ميناء القناة وشركة المشاريع العظيمة CHP التابعة لهيئة قناة السويس.

الانتهاء من مشروع تركيب أكوام المرفأ العائم الجديد بحوض السفن

كانت وقعت شركة خدمات البترول البحرية، 91 تعاقدًا بقيمة 339 مليون دولار، وارتكزت الشركة على معايير أساسية في تحقيق أهدافها، تضمن الاستدامة وتعظيم القيمة المضافة، وتمثلت في تطبيق أحدث التكنولوجيات العالمية، والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والصحة والسلامة المهنية، والتنمية البشرية، وتشجيع البحث العلمي، والتحول الرقمي، وفتح أسواق جديدة للعمل، وتطوير ورفع كفاءة الأصول، وزيادة إمكانات وحدات الشركة البحرية، والتوسع في مجال الأعمال.

حقل شمال جيسوم الشمالي GNN

كما أنهت العديد من المشروعات القومية الإنتاجية، ويأتي على رأسها مشروع تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي GNN لشركة بتروجلف مصر، ومشروعي تنمية حقل كاموس 3 A  المرحلة وإصلاح خط الغاز البحري الرئيسي لشركة شمال سيناء للبترول، ومشروع تنمية حقول جنوب شرق الحمد وشمال عامر للشركة العامة للبترول، والعديد من المشروعات الأخرى.

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وتماشيًا مع استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية ورؤية مصر 2030، قامت الشركة خلال عام 2022 بأدوار ملموسة في التنمية المجتمعية وتحسين الظروف المعيشية للمجتمع المحلى والمجتمع ككل، من خلال دعم المنطقة الجغرافية التابعة للشركة لتحقيق ريادة قطاع البترول المصري في المبادرات المجتمعية.

وفي سياق منفصل، شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC) وشركة تي سي اى سنمار الهندية للكيماويات،  والتي تهدف للتعاون بين الجانبين حيث ستقوم الشركة المتحدة لمشتقات الغاز بإستخدام تسهيلاتها ومرافقها بميناء دمياط ذات المستوى العالمي لتسهيل الاستيراد الآمن للمواد الخام اللازمة لمشروعات التطوير والخطط التوسعية لشركة تي سي آي سنمار.

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