سويلم: محطه المراشدة الجديدة تستهدف تحسين الرى بزمام 65 ألف فدان بقنا

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا مع الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، لإستعراض أعمال التجارب التمهيدية للإستلام النهائى لمحطة المراشدة الجديدة بمحافظة قنا.

وصرح الدكتور سويلم، أنه يتابع بشكل مستمر أعمال تأهيل وصيانة محطات الرفع لدورها الهام فى الوفاء بالاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات والحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف والبحيرات.

تحسين حالة الرى بزمام ٦٥ ألف فدان

وأوضح الدكتور سويلم، أن محطه المراشدة الجديدة تهدف لتحسين حالة الرى بزمام ٦٥ ألف فدان بمحافظة قنا، وتم إنشاء المحطة الجديدة نظرا لتقادم المحطة القديمة التى تم إنشاؤها عام ١٩٦٧، وقد تم الاستلام الابتدائى للمحطة فى عام ٢٠٢١ وجارى الانتهاء من أعمال الاختبارات النهائية لها تمهيدا للاستلام النهائى للمحطة، وتتكون المحطه من ٥ وحدات مع إمكانية زيادة وحده إضافية لاستيعاب أى توسعات مستقبلية، وبتصرف ٨ متر مكعب/ثانية/ وحدة، وترفع المحطة المياه من نهر النيل إلى ترعة رنان المراشدة.

كما يتم توفير التغذية الكهربائية للمحطه من خطين رئيسين جهد ١١ كيلوفولت من محطه محولات المراشدة، والمحطة مصممة على توفير الطاقة الكهربائية من خلال توصيل مكثفات على الوحدات أثناء التشغيل لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء بنسبه ٩٢%، مما يوفر من استهلاك الطاقة الكهربائية، كما يوجد بالمحطه عدد ٢ محول فرعى لتغذية الأحمال الفرعية بالمحطه بقدره ٣٠٠ كيلوفولت امبير للمحول الواحد، كما يوجد بالمحطه عدد ٢ شاحن أساسى وإحتياطى لتغذية منظومة التيار المستمر المسؤولة عن تشغيل أجهزة الوقاية والحماية بالمحطة.

كما تعمل المحطه بإستخدام أفضل أنظمه التحكم والتى تقوم بالتشغيل الآمن للوحدات من خلال وضع حساسات تقوم بقياس المناسيب الآمنة للتشغيل وقياس الحرارة على المحركات وصندوق التروس والطلمبات، وحساسات الذبذبات للوحدات والتى لا تسمح بتشغيل الوحدات فى حالة وجود أى اهتزات تؤثر على تشغيل الوحدة مما يحقق الأمان فى التشغيل وإطالة عمر المعدات.

كما يوجد بالمحطة ماكينة أعشاب تعمل بالنظامين اليدوى والاتوماتيكى تعمل على نظافه مآخذ الوحدات برصيف المص حتى تعمل الطلمبات بشكل آمن.

الجدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم بدور هام فى تلبية الإحتياجات المائية لكافة القطاعات من خلال إنشاء وإحلال وتجديد محطات الرى والصرف وإنشاء محطات جديدة، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة عدد (٥٨٥) محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط، تكون مسئولة عن رفع المياه من نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والفرعية لتوصيل المياه للأراضي الزراعية ومحطات مياه الشرب وغيرها من الإستخدامات.