السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس مياه الشرب بالقاهرة: 100% نسبة تغطية المياه ولا توجد مناطق ساخنة

المهندس مصطفى الشيمي
المهندس مصطفى الشيمي

 

نفذنا مشروعات من عام  2014 وحتى الان تعادل ما تم فى 30عاما  

أكد المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه القاهرة، ان نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى محافظة القاهرة، بلغت 100% بعد القضاء الكامل على جميع المناطق الساخنة، والتى كانت تتعرض لانقطاعات متكررة لمياه الشرب، خاصة مناطق المرج والسلام وحلوان والبساتين وعين شمس.

وأضاف الشيمي في بيان للشركة القابضة اليوم، ان الشركة تمكنت من خلال اعمال الاحلال والتجديد التى قامت بها من القضاء على هذه المناطق،  مشيرا ان ما تم تنفيذه من مشروعات منذ عام 2014 وحتى الان يفوق ماتم تنفيذه خلال الـ 30 سنة الماضية، بعد الانتهاء الكامل من المشروعات القومية الكبرى، وتطوير وتحديث المحطات والروافع ودعم مشروعات الاحلال والتجديد على مستوى القاهرة.

وقال الشيمي ان الشركة مستمرة فى تحديث المخطط العام للاحتياجات المستقبلية لكل المناطق والاحياء، لوضع التصور الكامل لتنفيذ المشروعات المناسبة،  مشيرا إلى ان الشركة تعمل دائما على تلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل خدمة لهم وتوفير كوب ماء نقى دائما فى جميع الاوقات.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، ان الشركة تنتج 5.5 مليون متر مكعب يوميا تصل الى 6 ملايين متر مكعب يوميا خلال فترات الصيف، ونجحت الشركة فى تطوير كافة المحطات والخطوط الكبيرة التى انتهى عمرها الافتراضى وأصبحت لاتصلح للعمل بعد تعرضها للكسر أكثر من مرة.

واختتم الشيمي حديثه وفق بيان الشركة بأن أعمال التطوير والتحديث بالشركة لاتنتهى، وتم الانتهاء من تطوير جميع مراكز خدمة العملاء التى تعمل حاليا بنظام التحول الرقمى لتوفر الوقت والجهد للمواطنين، وتقدم خدمات الكترونية مختلفة تشمل دفع الفواتير داخل القاهرة وخارجها وتقديم شكاوى ومتابعة المشروعات والرد على الاستفسارات المختلفة والتواصل مع المواطنين ودعم سياسة ترشيد الاستهلاك.

المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه القاهرة سبة تغطية مياه الشرب محافظة القاهرة شركة مياه الشرب بالقاهرة

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