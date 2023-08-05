مياه القاهرة تستضيف حملة "100 يوم صحة" للكشف على العاملين بها

تحت شعار "معاك من أول يوم" استضافت شركة مياه الشرب بالقاهرة فريق تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، للكشف على العاملين بنادي مياه الشرب بالقاهرة، بهدف التوسع في تقديم الخدمات الصحية حفاظًا على الصحة العامة للعاملين.

من جانبه، أكد المهندس مصطفي الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، على أهمية تقديم الدعم الكامل وتسخير كل الإمكانيات والتسهيلات لإنجاح للمبادرة حتى يمكنها تحقيق أهدافها الأساسية بخدمة المواطن المصرى والحفاظ على صحته، واكتشاف الأمراض مبكرًا ودعم صحة المراة المصرية والحفاظ عليها.

وأشاد الشيمى بالمبادرات الرئاسية، والتى تستهدف بناء الإنسان والنهوض بالخدمات المقدمة له، باعتباره أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة، موضحًا أن الجمهورية الجديدة تضع صحة الإنسان فى المقام الأول، وتعمل على توفير كل وسائل الرعاية والاهتمام خاصة بعد نجاح تجرية القضاء على فيروس التهاب الكبد c، وأصبح تجربة عالمية يتم تطبيقها فى مختلف بلاد العالم، وأصبحت نموذجًا لكل الباحثين عن القضاء على الفيروس، مشيرًا إلى أن نجاح تجربة 100يوم صحة تحقق العدالة الاجتماعية وتساعد العاملين على أداء عملهم بكفاءة وقدرة عالية والحافظ على صحتهم.

جدير بالذكر أن الحملة تشمل خدمات مبادرة 100 يوم صحة، كمبادرة دعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، ومبادرة فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والتى تعتبر بمثابة استكمال لمسيرة تحسين جودة حياة المواطن وتحقيقًا للتنمية المستدامة بمفهومها الشامل.