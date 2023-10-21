اعرف تفاصيل الاستعلام عن فاتورة المياة بالإسكندرية بالاسم أو رقم السداد الإلكتروني

الاستعلام عن فاتورة المياه الاسكندرية بالاسم وبرقم السداد الإلكتروني أو برقم الحساب.. من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض في التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر..

الاستعلام عن فاتورة المياه الاسكندرية بالاسم

توفر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مجموعة مختلفة من الطرق التي يمكن من خلالها الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم وبرقم السداد الإلكتروني أو برقم الحساب.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم ورقم العداد

يمكن لعملاء الشركة القابضة لمياه الشرب بمدينة الإسكندرية الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم كما يمكن أيضاً من خلال رقم الحساب وذلك من خلال مجموعة من الخطوات التي يقوم بها المستخدم على الحساب الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهى كالتالى :

الخطوة الأولى

الدخول على البوابة الإلكترونية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من خلال هذا الرابط

https://www.hcww.com.eg/bill-calc/

- النقر على خيار خدماتنا.

- النقر على خيار احسب فاتورتك.

- بعد ذلك الإنتقال إلكترونيا إلى صفحة تتضمن عدد من الخيارات، وهي كتابة الاسم واختيار المحافظة ونوع النشاط وكتابة القراءة الحالية لعداد المياه والقراءة السابقة

- النقر على زر عرض الفاتورة.

- تظهر أمام المستخدم الفاتورة تتضمن كافة البيانات بالقيمة الشهرية التي يجب أن يتم دفعها.

طريقة الاستعلام عن فاتورة المياة برقم الحساب الاسكندرية

يمكن أيضاً، الاستعلام عن فاتورة المياة بالإسكندرية من خلال رقم الحساب عبر الموقع الالكتروني لشركة مياه الشرب بالإسكندرية عن طريق الخطوات التي تتمثل فيما يلي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة مياه الشرب بالاسكندرية من هذا الرابط

https://www.hcww.com.eg/bill-calc/

- تدوين رقم السداد الالكتروني الموجود على فاتورة المياه.

- النقر على خيار استعلام وسوف يتم الانتقال إلى صفحة جديدة تتضمن كافة بيانات الفاتورة.

طرق دفع فاتورة المياه بالإسكندرية 2023

وفرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمدينة الاسكندرية طرق مختلفة يمكن من خلالها دفع فاتورة المياه عن طريق الإنترنت، ومن أهم هذه الطرق الآتي:

-يمكن أن يتم دفع فاتورة المياه من خلال خدمات الدفع على الألكتروني مثل خدمة فوري وخدمة امان.

- يمكن الدفع لفواتير المياه من خلال شبكات الاتصالات التي تتيح من خلال بعض الاكواد دفع الفاتورة بشكل سهل.

-من خلال البوابة الإلكترونية لشركة المياه والصرف الصحيوالتى توفر مجموعة من طرق الدفع على البوابة الإلكترونية مثل الدفع من خلال الكروت الائتمانية.

- يمكن دفع فاتورة المياه من خلال محصل الشركة