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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

أكتوبر 2023.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

يبدأ خلال هذا الشهر الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي برقم التليفون عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، حيث تم إصدار فاتورة التليفون الارضي عن شهر أكتوبر 2023.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون

 

يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون عبر إحدى الطرق التالية:

 

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.. الشركة المصرية للاتصالات

انتقل إلى موقع الشركة المصرية للاتصالات على الويب.

اضغط على "خدماتي".

اضغط على "فواتير التليفون".

أدخل رقم التليفون المراد الاستعلام عنه.

أدخل الكود السري الخاص بك.

اضغط على "أظهر الفواتير".

من خلال تطبيق My WE:

 

استعلام فاتورة التليفون شهر اكتوبر 2023

حمل تطبيق My WE من متجر التطبيقات.

افتح التطبيق.

اضغط على "فواتير التليفون".

أدخل رقم التليفون المراد الاستعلام عنه.

اضغط على "استعلام".

 

من خلال الاتصال على الرقم المختصر 19777:

اتصل على الرقم المختصر 19777 من رقم التليفون الأرضي.

اتبع التعليمات الصوتية.

من خلال زيارة أحد فروع الشركة المصرية للاتصالات:

قم بزيارة أحد فروع الشركة المصرية للاتصالات.

أخبر موظف خدمة العملاء برقم التليفون المراد الاستعلام عنه.

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الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر اكتوبر 2023 

يجب أن يكون لديك حساب على موقع الشركة المصرية للاتصالات أو تطبيق My WE حتى تتمكن من الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلالهما.

إذا لم تكن تعرف الكود السري الخاص بك، يمكنك طلبه من خلال الاتصال على الرقم المختصر 19777 من رقم التليفون الأرضي.

مدة السماح لسداد فاتورة التليفون الأرضي هي 30 يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة.

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فاتورة التليفون الأرضي هي مستند يصدر من الشركة المصرية للاتصالات (WE) يوضح قيمة الاستهلاك الشهري أو الربع سنوي لخدمة التليفون الأرضي. تتكون الفاتورة من عدة أجزاء، أهمها:

بيانات العميل: وهي تشمل اسم العميل، ورقم التليفون، والعنوان، وتاريخ الإصدار، وتاريخ الاستحقاق.

بيانات الاستهلاك: وهي تشمل عدد الدقائق المستخدمة في المكالمات المحلية والدولية، وعدد الرسائل النصية المرسلة، وقيمة الضريبة المضافة.

قيمة الفاتورة: وهي تتكون من رسوم الاشتراك الشهري، ورسوم الاستهلاك، ورسوم الضريبة المضافة.

يتم إصدار فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر، ويجب على العميل سدادها خلال 30 يومًا من تاريخ إصدارها. في حالة عدم السداد في الوقت المحدد، يتم تطبيق غرامة تأخير على العميل.

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