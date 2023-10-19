قبل فوات الآوان.. خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر 2023

يبحث شريحة كبيرة من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بهم لشهر أكتوبر 2023 في جنوب ووسط الدلتا لعام 2023، لسدادها قبل نهاية الشهر وتوقيع غرامات عليهم.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر 2023

وفي سبيل التيسير على المواطنين أتاحت الدولة الاستعلام الإلكتروني عن فاتورة الكهرباء كل شهر، وقامت الشركة القابضة للكهرباء بتوفير رابط إلكتروني رسمي يمكن استخدامه للتحقق من الفاتورة بشكل إلكتروني.

ميعاد الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر 2023

وقد حددت الشركة للمواطنين في مختلف المدن والمحافظات أوقات للاستعلام عن الاستهلاك الشهري للكهرباء وحددت موعد يتمكن فيه المواطنون من قراءة الفاتورة لشهر أكتوبر 2023 وهو من اليوم الخامس حتى الخامس عشر من الشهر الجاري.

وفي إطار حرص الدستور على تقديم الخدمات التي يبحث عنها المواطنون، سنوضح في السطور الآتية خطوات التحقق من فاتورة الكهرباء في جنوب الدلتا لعام 2023 باستخدام رقم العداد من خلال الموقع الرسمي للشركة القابضة للكهرباء جنوب الدلتا،والتي تأتي كالتالي:

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر 202

يمكن الآن التحقق من فاتورة الكهرباء بسهولة عبر الرابط الرسمي للشركة القابضة للكهرباء جنوب الدلتا، ويتطلب ذلك اتباع بعض الخطوات البسيطة ومجانية

الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة القابضة للكهرباء من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا اختيار "استعلام عن فواتير" إدخال اسم المحافظة كتابة ورقم العداد للحصول على قيمة الفاتورة والسداد في الموعد المحدد.

طرق سداد فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر إلكترونيًا

تفضل شريكة من المستهلكين سداد الفاتورة بطرق إلكتورنية ويمكن سداد فاتورة الكهرباء من المنزل عن طريق الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء ـــ من خلال هذا الرابط واتباع الخطوات التالية:

اختر أيقونة "دفع الفاتورة"

سجل الدخول.

بعد ذلك، ادخل بيانات العداد بدقة

إدخال رقم العداد وكود السداد الالكتروني المدون على إيصال الكهرباء وأخيرًا اضغط على "الدفع بواسطة فوري".

يمكن أيضًا دفع فاتورة الكهرباء باستخدام بطاقة الفيزا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، إذ يمكن للأفراد دفع فواتير الكهرباء باستخدام بطاقات الفيزا المرتبطة بحساباتهم البنكية، حيث توفر شركة الكهرباء 12 خيارًا للمحافظ البنكية المتاحة للدفع، بما في ذلك بنوك مصر والأهلي وسي آي بي والإسكندرية وكريدي أجريكول وبلوم وقطر الوطني والإسكان والتعمير وأبوظبي الإماراتي وعودة وقناة السويس والبنك الوطني للكويت.