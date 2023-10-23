خطوات الاستعلام عن دفع فاتورة المياه إلكترونيًا شهر أكتوبر 2023

دفع فاتورة المياه إلكترونيًا عن شهر أكتوبر 2023 من أكثر الأمور التي تشغل المواطنين حيث يبحث معظم الناس عن طريقة لسداد فاتورة المياه لشهر، خاصة بعد أن أصدرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خدمة سداد فواتير المياه 2023 إلكترونيًا كما أوضحت الشركة طرق دفع فواتير المياه لتسهيل الأمر على المواطنين.

الاستعلام عن فاتورة المياه الخاصة بالاسم

ويمكن للمواطنين السؤال عن فاتورة المياه بالاسم من خلال اتباع خطوات قليلة، وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الدستور للقراء نقدم في السطور الآتية طرق دفع فاتورة المياه إلكترونيًا وطرق طرح الأسئلة عن فاتورة المياه وطرح الأسئلة عن فاتورة المياه برقم العداد والمياه رقم دفع الفاتورة.

خطوات الاستعلام عن دفع فاتورة المياه بالاسم

1- الدخول الموقع الإلكتروني لشركة مياه الشرب والصرف الصحي القابضة، اضغط هنا.

2- اذهب إلى قائمة "خدماتنا".

3- اختر "احسب فاتورتك الخاصة".

4- أدخل جميع المعلومات الشخصية المطلوبة، بما في ذلك الاسم والمحافظة وقراءات العدادات الحالية والسابقة.

الاستعلام عن دفع فاتورة المياه إلكترونيًا شهر أكتوبر 2023

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن إمكانية سداد فواتير المياه إلكترونيا لتسهيل سداد فواتير المياه على المواطنين لشهر أكتوبر 2023.

1- سداد فواتير المياه لشهر أكتوبر عبر التطبيق الإلكتروني لحاملي 125 هاتف محمول يعمل بنظام أندرويد.

2- يقوم أصحاب هواتف iOS بدفع فاتورة المياه لشهر أكتوبر 2023 "أون لاين" عبر الهاتف.

3- ادفع فاتورة المياه لشهر أكتوبر 2023 عبر تطبيق "فوري".

5- دفع فاتورة المياه لشهر أكتوبر 2023 عبر موقع الشركة القابضة.

6-دفع فاتورة المياه لشهر أكتوبر 2023 عبر بوابة التجارة الإلكترونية.

7- ادفع فواتير المياه لشهر أكتوبر 2023 عبر تطبيق خالص وتطبيق "أمان".

8- سداد فواتير المياه لشهر أكتوبر 2023 عبر تطبيق “سهل” للمستفيدين في محافظتي القاهرة والإسكندرية.

الاستعلام عن فاتورة المياه عن طريق رقم العداد

يمكن للمواطنين التحقق من فاتورة المياه لشهر أكتوبر 2023 من خلال رقم عداد المياه، والخطوات المحددة هي كما يلي.

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة المياه في المحافظة التابع لها

2- أدخل رقم العداد المسجل على فاتورة المياه للشهر الماضي.

3- الضغط على كلمة "بحث" حتى تظهر الفواتير وقيم الاستهلاك.