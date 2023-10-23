رابط الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد وطرق سدادها الكترونيًا

فاتورة المياه يسددها أصحاب عدادات المياه القديمة والتي يتم تحصيلها بعد الاستهلاك شهريًا على عكس عدادات المياه بالكارت والتي يتم شحنها أولًا واستهلاك المياه حسب قيمة الشحن.

ووفرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي رابط الاستعلام عن فاتورة المياه، وتعرضه الدستور في التقرير التالي.

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه

يستطيع أصحاب عدادات المياه القديمة الاستعلام عن فاتورة المياه من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالضغط على الرابط التالي من هنا.

انقر على "خدماتنا"، اختر "استعلام عن الفاتورة"، أدخل رقم العداد الخاص بك، أدخل الكود المرئي، انقر على "استعلام"، سيظهر لك بعد ذلك بيانات الفاتورة، بما في ذلك الاستهلاك الشهري والقيمة المستحقة والتي يستطيع صاحب العداد سدادها سواء من المحصل أو الكترونيًا.

سداد فاتورة المياه الكترونيًا

يمكنك سداد فاتورة المياه الكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من الرابط السابق انقر على "خدماتنا"، اختر "دفع الفواتير"، أدخل رقم العداد الخاص بك، أدخل الكود المرئي، اختر طريقة الدفع المناسبة لك، اتبع تعليمات الدفع.

ويمكنك سداد فاتورة المياه الكترونيًا بتنزيل تطبيق الهاتف الذكي الخاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحي التي تخدم منطقتك، ومن خلال ماكينات الصراف الآلي ادخل إلى ماكينة الصراف الآلي، اختر "خدمات أخرى"، اختر "دفع الفواتير"، اختر شركة مياه الشرب والصرف الصحي التي تخدم منطقتك أدخل رقم العداد الخاص بك أدخل المبلغ المستحق اتبع تعليمات الدفع.

ويمكنك تسديد فاتورة المياه من خلال مكاتب البريد، أو الدفع عن طريق خدمة أمان:

يمكنك أيضًا متابعة حالة طلب الدفع من خلال الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، او يمكن انتظار محصل المياه لتحصيل فاتورة المياه كاش.