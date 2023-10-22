الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف.. ووسائل سداد الفواتير

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف أحد الوسائل التي أعدتها الشركة القابضة للكهرباء لمعرفة قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري للعملاء من كافة محافظات الجمهورية لسداد ها لعدم انقطاع الخدمة وتجنب لدفع غرامة السداد عبر فاتورة الاستهلاك للشهر المقبل مما يؤدي إلى تراكمها.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف

يستطيع عملاء الشركة القابضة لتوزيع للكهرباء من كافة محافظات الجمهورية استخدام الهاتف المحمول لمعرفة قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري وذلك بإتباع أحد الطريقتين وهما:-

1- الاستعلام عن طريق تطبيق الهاتف المحمول والذي يتم تنزيله من خلال التطبيقات حيث توفر الشركة تطبيق إلكتروني يمكن من خلاله إدخال قراءة العداد والضغط على كلمة استعلم وظهور المبلغ المطلوب سداده.

2- الاستعلام عن طريق الهاتف من خلال الاتصال بالرقم الساخن عبر الرقم 27736996 حيث يستقبل المكالمة مجموعة مميزة من الموظفين مدربين على تلقي استفسارات العملاء من كافة محافظات الجمهورية والعمل على إيجاد حلول للشكاوى والاستعلام عن فاتورة الاستهلاك الشهرية.

طرق الاستعلام عن فواتير الكهرباء الشهرية 2023

هناك العديد من الطرق المخصصة لعملاء الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء من كافة محافظات الجمهورية للاستعلام عن قيمة إجمالي الفاتورة الشهرية للكهرباء وهى كما يلي:-

تطبيق ماي فوري My Fawry على الهاتف المحمول ( App Store - Play Store).

10 آلاف ماكينة صرف آلي atm بكافة محافظات الجمهورية.

محافظة شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على ( App Store - Play Store).

يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد أتاحت إمكانية تسجيل قراءة العداد المنزلي لإضفاء على القراءات الشاذة والوهمية لضمان إصدار فاتورة معبرة تعبير حقيقي عن الاستهلاك الفعلي للعميل صاحب العداد المراد الاستعلام عنه.

وسائل سداد فواتير الكهرباء الشهرية 2023

عقب الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف يمكن الدفع من خلال أحد السداد المتاحة وهي كما يلي:-

السداد من خلال محصلين الشركة.

السداد من خلال 10 ألاف ماكينة صرف آلي atm بكافة محافظات الجمهورية.

السداد من خلال أحد شركات التحصيل الإلكتروني (فوري، ضامن، bee،…).