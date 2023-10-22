الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف.. ووسائل سداد الفواتير

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف أحد الوسائل التي أعدتها الشركة القابضة للكهرباء لمعرفة قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري للعملاء من كافة محافظات الجمهورية لسداد ها لعدم انقطاع الخدمة وتجنب لدفع غرامة السداد عبر فاتورة الاستهلاك للشهر المقبل مما يؤدي إلى تراكمها.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف

يستطيع عملاء الشركة القابضة لتوزيع للكهرباء من كافة محافظات الجمهورية استخدام الهاتف المحمول لمعرفة قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري وذلك بإتباع أحد الطريقتين وهما:-

1- الاستعلام عن طريق تطبيق الهاتف المحمول والذي يتم تنزيله من خلال التطبيقات حيث توفر الشركة تطبيق إلكتروني يمكن من خلاله إدخال قراءة العداد والضغط على كلمة استعلم وظهور المبلغ المطلوب سداده.

2- الاستعلام عن طريق الهاتف من خلال الاتصال بالرقم الساخن عبر الرقم 27736996 حيث يستقبل المكالمة مجموعة مميزة من الموظفين مدربين على تلقي استفسارات العملاء من كافة محافظات الجمهورية والعمل على إيجاد حلول للشكاوى والاستعلام عن فاتورة الاستهلاك الشهرية.

لينك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة 2023

قبل فوات الآوان.. خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر 2023

طرق الاستعلام عن فواتير الكهرباء الشهرية 2023

 هناك العديد من الطرق المخصصة لعملاء الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء من كافة محافظات الجمهورية للاستعلام عن قيمة إجمالي الفاتورة الشهرية للكهرباء وهى كما يلي:-

تطبيق ماي فوري  My Fawry على الهاتف المحمول ( App Store - Play Store).

10 آلاف ماكينة صرف آلي atm بكافة محافظات الجمهورية.

محافظة شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على ( App Store - Play Store).

يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد أتاحت إمكانية تسجيل قراءة العداد المنزلي لإضفاء على القراءات الشاذة والوهمية لضمان إصدار فاتورة معبرة تعبير حقيقي عن الاستهلاك الفعلي للعميل صاحب العداد المراد الاستعلام عنه.

لينك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة 2023

بالخطوات.. الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة ولجميع شركات الكهرباء

وسائل سداد فواتير الكهرباء الشهرية 2023

عقب الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف يمكن الدفع من خلال أحد السداد المتاحة وهي كما يلي:-

  • السداد من خلال محصلين الشركة.
  • السداد من خلال 10 ألاف ماكينة صرف آلي atm بكافة محافظات الجمهورية.
  • السداد من خلال أحد شركات التحصيل الإلكتروني (فوري، ضامن، bee،…).

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تفاصيل سداد فواتير الكهرباء أكتوبر 2023

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