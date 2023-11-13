طريقة السداد الإلكترونى.. خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2023

تصدر البحث عن استعلام وسداد فاتورة الكهرباء عن شهر نوفمبر 2023 محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، وهو أمر متكرر في بداية كل شهر، إذ يرغب المواطنون في معرفة قيمة استهلاك الخدمات الشهرية التي يتلقونها من شركات الكهرباء والغاز والمياه، وقد بدأ تحصيل فاتورة الكهرباء من اليوم الأول في الشهر الجاري.

خطوات استعلام فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2023

ويهتم المستهلكون بسداد فاتورة الكهرباء والاستعلام عنها إلكترونيًا، وفي السطور التالية نرصد خطوات استعلام فاتورة الكهرباء باستخدام رقم العداد، حسبما أعلنته شركات توزيع الكهرباء.

- قم بالدخول إلى موقع وزارة الكهرباء.

- انتقل إلى قائمة الخدمات.

- اختر استعلام عن الفواتير.

- ستظهر قائمة بشركات الكهرباء المختلفة في جميع أنحاء البلاد.

- اختر الشركة التي تنتمي إليها.

- ادخال قراءة العداد.

- كتابة رقم الكود الخاص بك.

- اضغط على زر الاستعلام.

- ستظهر لك فاتورة الكهرباء بقيمة استهلاكك الشهرية.

كيفية سداد فاتورة الكهرباء نوفمبر 2023 إلكترونيًا

ويتساءل عدد كبير من المواطنين عن كيفية السداد الإلكتروني للفاتورة بدلًا من انتظار المحصلين أو التزاحم حول مكاتب الكهرباء، ويمكن سداد فاتورة الكهرباء من المنزل عن طريق الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء واتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال هذا الرابط.

ثانيًا: يتم اختيار أيقونة "دفع الفاتورة" وتسجيل الدخول.

ثالثًا: يتم كتابة بيانات العداد بدقة، وهي تشمل رقم العداد وكود السداد الإلكتروني المدون على إيصال الكهرباء.

رابعًا: يتم الضغط على زر "الدفع بواسطة فوري".

طرق دفع فاتورة الكهرباء من خلال الفيزا

يمكن للعملاء دفع فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2023 باستخدام بطاقة الفيزا المرتبطة بحساباتهم المصرفية، وتوفر شركة الكهرباء 12 خيارًا للدفع المصرفي يمكن استخدامها لتسديد فاتورة الكهرباء، وتشمل هذه الخيارات بنوكًا مختلفة مثل بنك مصر، البنك الأهلي، بنك CIB، بنك الإسكندرية، بنك كريدي اجريكول، بنك بلوم، بنك QNB، بنك الإسكان والتعمير، بنك أبوظبي الإماراتي، بنك عودة، بنك قناة السويس، وبنك NBK.

شركات تتيح دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا

يمكنك الاستفسار عن فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر نوفمبر 2023 في الشركات التالية:

1- الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

2- القناة لتوزيع الكهرباء.

3- شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

4- جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

5- مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

6- مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

7- شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

8- البحيرة لتوزيع الكهرباء.

9- جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

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