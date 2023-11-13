الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طريقة السداد الإلكترونى.. خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2023

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

تصدر البحث عن استعلام وسداد فاتورة الكهرباء عن شهر نوفمبر 2023 محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، وهو أمر متكرر في بداية كل شهر، إذ  يرغب المواطنون في معرفة قيمة استهلاك الخدمات الشهرية التي يتلقونها من شركات الكهرباء والغاز والمياه، وقد بدأ تحصيل فاتورة الكهرباء من اليوم الأول في الشهر الجاري.

خطوات استعلام فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2023

ويهتم المستهلكون بسداد فاتورة الكهرباء والاستعلام عنها إلكترونيًا، وفي السطور التالية نرصد خطوات استعلام فاتورة الكهرباء باستخدام رقم العداد، حسبما أعلنته شركات توزيع الكهرباء.

- قم بالدخول إلى موقع وزارة الكهرباء.

- انتقل إلى قائمة الخدمات.

- اختر استعلام عن الفواتير.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا برقم العداد

الآن رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2023

- ستظهر قائمة بشركات الكهرباء المختلفة في جميع أنحاء البلاد.

- اختر الشركة التي تنتمي إليها.

- ادخال قراءة العداد.

- كتابة رقم الكود الخاص بك.

- اضغط على زر الاستعلام.

- ستظهر لك فاتورة الكهرباء بقيمة استهلاكك الشهرية.

 كيفية سداد فاتورة الكهرباء نوفمبر 2023 إلكترونيًا 

ويتساءل عدد كبير من المواطنين عن كيفية السداد الإلكتروني للفاتورة بدلًا من انتظار المحصلين أو التزاحم حول مكاتب الكهرباء، ويمكن سداد فاتورة الكهرباء من المنزل عن طريق الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء واتباع الخطوات التالية: 

أولًا:  الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال هذا الرابط. 

ثانيًا: يتم اختيار أيقونة "دفع الفاتورة" وتسجيل الدخول.

ثالثًا: يتم كتابة بيانات العداد بدقة، وهي تشمل رقم العداد وكود السداد الإلكتروني المدون على إيصال الكهرباء.

رابعًا: يتم الضغط على زر "الدفع بواسطة فوري".

طرق دفع فاتورة الكهرباء من خلال الفيزا 

يمكن للعملاء دفع فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2023 باستخدام بطاقة الفيزا المرتبطة بحساباتهم المصرفية، وتوفر شركة الكهرباء 12 خيارًا للدفع المصرفي يمكن استخدامها لتسديد فاتورة الكهرباء، وتشمل هذه الخيارات بنوكًا مختلفة مثل بنك مصر، البنك الأهلي، بنك CIB، بنك الإسكندرية، بنك كريدي اجريكول، بنك بلوم، بنك QNB، بنك الإسكان والتعمير، بنك أبوظبي الإماراتي، بنك عودة، بنك قناة السويس، وبنك NBK.

شركات تتيح دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا 

يمكنك الاستفسار عن فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر نوفمبر 2023 في الشركات التالية:

1- الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

2- القناة لتوزيع الكهرباء.

3- شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

4- جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

5- مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

6- مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

7- شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

8-  البحيرة لتوزيع الكهرباء.

9- جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

اقرأ أيضًا: لينك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد وطرق السداد 2023

الكهرباء سداد فاتورة الكهرباء خطوات استعلام فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2023 فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2023 كيفية سداد فاتورة الكهرباء نوفمبر استعلام فاتورة الكهرباء

مواد متعلقة

خطوات سداد فاتورة الغاز المنزلي شركة بتروتريد لشهر أكتوبر 2023 أونلاين

الأكثر قراءة

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

عاجل.. مواجهات مع الاحتلال فى بدرس غرب رام الله

عاجل .. القاهرة الإخبارية: الجيش الأمريكى يؤكد استهداف مواقع إيران فى سوريا

طريقة السداد الإلكترونى.. خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2023

بعد موافقة مجلس الوزراء.. الشروط والتفاصيل النهائية لوحدات "سكن لكل المصريين 4"

النيابة تكشف حقيقة وقوع حوادث اغتصاب وقتل فى حفل المنصورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطاب الملك الوصي الهاشمي فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطيني

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

محمد العسيري

شوية.. وكله ينسى

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فرصة لـ"حماس": لماذا ترفض إسرائيل وقف إطلاق النار فى غزة لعدة أيام؟

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل