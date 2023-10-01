خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر أكتوبر 2023 في القاهرة وجميع المحافظات

تسجيل قراءة عداد الكهرباء أكتوبر 2023.. مع بداية كل شهر، يهم المواطنون معرفة قيمة الاستهلاك الشهري للخدمات التي يتلقونها من شركات الكهرباء والغاز والمياه، ولذلك، يزداد الطلب على معرفة كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2023 التي بدأت في تحصيلها.

تسجيل قراءة عداد الكهرباء أكتوبر 2023

وننشر في التقرير التالي في خدمة للقراء تسجيل قراءة عداد الكهرباء أكتوبر 2023:

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد، حسبما أعلنتها شركات توزيع الكهرباء:

الدخول إلى موقع وزارة الكهرباء من هنــــــــا.

الوقوف على أيقونة خدمات.

اختر الاستعلام عن الفواتير.

تظهر أمامك قائمة بشركات الكهرباء المتنوعة على مستوى الجمهورية.

اختر الشركة التي تتبعها.

ادخل قراءة العداد.

ادخل الكود الخاص بك.

اضغط استعلام.

يظهر أمامك إيصال الكهرباء عن قيمة الاستهلاك الشهري

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2023

كذلك يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2023 في شركات الكهرباء التالية:

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

شركة القناة لتوزيع الكهرباء

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

ويمكن يمكن سداد فاتورة الكهرباء من المنزل من خلال الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء واتباع الخطوات التالية:

لدفع فاتورة الكهرباء بالفيزا أدخل على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هنـــــا.

اختر أيقونة «دفع الفاتورة».

سجل الدخول

اكتب بيانات العداد بدقة، والتي تتضمن رقم العداد وكود السداد الالكتروني المدون على إيصال الكهرباء.

اضغط على الدفع بواسطة فوري.

طريقة دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا

تتيح شركة الكهرباء إمكانية دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا المرتبطة بالمحافظ البنكية، حيث تتيح الشركة 12 محفظة بنكية يمكن من خلالها سداد فاتورة الكهرباء وهي محافظ البنوك الآتية: «بنك مصر– البنك الأهلى- – بنك CIB- بنك الإسكندرية – بنك كريدى اجريكول– بنك بلوم– بنك QNB – بنك الإسكان والتعمير – بنك أبوظبى الامارتى – بنك عودة – بنك قناة السويس – بنك NBK».

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