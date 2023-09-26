"كهرباء جنوب الدلتا": تركيب 1.9 مليون عداد مسبق الدفع حتي 2023

انتهت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء من تركيب 1.9 مليون عداد مسبق الدفع في نطاق عمل الشركة في الفترة من 2016 وحتي عام 2023 .

وكشف مصدر داخل شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء في تصريحات لـ"الدستور"، أن نسبة التحصيل المنزلي بشكل تراكمي بلغت 98% من إجمالي الاصدار، وتم الانتهاء من تركيب 31 ألف عداد ذكي، وبلغت نسبة الفقد في التيار 17.90% خلال العام المالي المنتهي 2022/2023.

وأضاف المصدر، أن الخطة الاستثمارية السنوية للشركة مقدر لها 300 مليون جنيه ولكنها تجاوزت تلك القيمة حيث نجحت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء في تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 /2023، التي سوف تعرض نتائجها علي الجمعية العمومية للشركة خلال النصف الاول من شهر أكتوبر القادم .

وكشف مصدر في الشركة عن أن الخطة الاستثمارية المنفذة بقيمة 480 مليون جنيه، وتم تمويل 300 مليون جنيه ذاتيا من الشركة، والباقي مقسم بين مشاريع لدي الغير ووزارة التخطيط التي تمول نقل مسارات الجهد المتوسط أعلى الكتل السكنية لكابلات أرضية.

وأشار المصدر إلى أن شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تستهدف ضخ استثمارات لتطوير الشبكة تتجاوز الـ550 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2023 /2024.