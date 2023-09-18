480 مليون جنيه إجمالي استثمارات تطوير شبكات الكهرباء في جنوب الدلتا

نجحت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء في تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023 والتي سوف تعرض نتائجها علي الجمعية العمومية للشركة خلال الأيام القادمة.



وكشف مصدر في الشركة عن أن الخطة الاستثمارية المنفذة بقيمة 480 مليون جنيه وتم تمويل 300 مليون جنيه ذاتيا من الشركة والباقي مقسم بين مشاريع لدي الغير ووزارة التخطيط التي تمول نقل مسارات الجهد المتوسط أعلى الكتل السكنية لكابلات ارضية .



وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الدستور» أن الشركة العام المالي 2021/2022 كانت نسبة التنفيذ تبلغ 150 % حيث كان مرصود صرف 300 مليون جنيه ونجحت الشركة في ضخ استثمارات تتجاوز الـ450 مليون جنيه.

وأشار المصدر أن شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تستهدف ضخ استثمارات لتطوير الشبكة تتجاوز الـ550 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2023/2024

وأصدر مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن محمد البيلي، حركة ترقيات بالشركة تضمنت تعيين المحاسب عبدالعزيز عبدالظاهر أصلان، لشغل وظيفه رئيس قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية والتدريب بالشركة.

ووفق بيان صادرعن الشركة، فإن الحركة تأتي فى إطار العمل المستمر على رفع مستوى الأداء وتجديد الدماء بقطاعات الشركة المختلفة.

وأصدر مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس حسن محمد البيلي، أصدر في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري حركة ترقيات بالشركة تضمنت كل من المحاسبة وفاء عزات الأغا، لشغل مدير عام الإدارة العامة للضرائب، المهندسة هبة أحمد عاصم طنطاوى، لشغل وظيفة مدير عام شؤون التعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، المحاسب مصطفى عبد الوهاب فتوح شعيرة، لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشؤون التجارية لهندسات زفتي.