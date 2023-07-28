رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزبع الكهرباء: خطة تخفيف الأحمال يتم العمل بها حاليًا

كشف المهندس حسن البيلي رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن ترشيد الكهرباء نابع من المواطن نفسه ونقوم بزيادة ثقافة المواطن منذ فترة كبيرة من خلال الندوات داخل مجالس المدن وإرشادات داخل جميع المصالح الحكومية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المكيفات والسخانات والكاتل من أكبر الأجهزة التي تقوم باستهلاك الكهرباء.

وكشف أن تخفيف الأحمال مرتبطة بالأحمال وأن خطة فصل لتخفيف الأحمال ويتم العمل بها حاليًا في ضوء التعليمات الصادرة من وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة بالتنسيق مع شركة نقل الكهرباء.

وأكد أن الفصل بيتم بالتدريج من خلال عدد من المجموعات بمعنى أن الأحمال الزائدة يتم فصلها

وكشف أن الشركة لا تقوم بفصل الكهرباء عن المستشفيات محطات المياه والصرف والمطاحن.

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية مهمة، عقب اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والتي تناولت إجراءات لمواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المشكلة بدأت اعتباراً من يوم 17 يوليو الجاري، مع الارتفاع الشديد للغاية في درجات الحرارة، الذي واجهته مصر والعديد من بلدان العالم، كظاهرة غير مسبوقة، لافتاً إلى أن أنطونيو غوتيريش، أمين عام منظمة الأمم المتحدة، أدلى بتصريح مهم، قال فيه: "إن شهر يوليو الحالي هو الأكثر سخونة على الإطلاق.. وأننا دخلنا عصر الغليان العالمي.. وأن تغير المناخ أمر مُرعب وما يحدث هو مجرد البداية".

واعتبر مدبولي أن هذه التصريحات ببساطة شديدة تلخص الأزمة المفاجئة التي تواجهها دول العالم خلال الأيام العشرة الماضية.