الأحد 01 أكتوبر 2023
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متاح| الاستعلام عن صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة بالرقم القومي

الرقم القومي
الرقم القومي

ننشر الآن لينك الاستعلام عن صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة بالرقم القومي، يبحث عنه الكثير من المواطنين الراغبين فى العلاج على نفقة الدولة بعدما أتاحت وزارة الصحة هذه الخدمة من خلال الاستعلام عنها بالرقم القومي في محافظات الجمهورية.

لينك الاستعلام عن صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة بالرقم القومي

 

ومن هذا الجانب، يوجد عدد من الشروط التي يجب توافرها من أجل العلاج على نفقة الدولة وهي تكون كالتالي: 
-الشرط الأول: يجب أن يكون الشخص المتقدم للعلاج على نفقة الدولة تنطبق عليه صفات الفئات المستحقة.
-الشرط الثاني: يشترط بالتأكيد أن يكون مصري الجنسية.
-الشرط الثالث: يجب أن يكون خارج نطاق منظومة التأمين الصحي.
-الشرط الرابع: كما يشترط أن يكون غير قادر على تحمل تكلفة علاجه.

لينك الاستعلام عن صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة بالرقم القومي

-"خطوة أولى": أولا قم بتسجيل الدخول إلى موقع الاستعلام عن صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة عبر اللينك الآتي:
 smcegy.com 
-"خطوة ثانية": كتابة الرقم القومي الخاص بك للحصول على القرار.
-"خطوة ثالثة": الضغط على الاستعلام.
-"خطوة رابعة": اكتب اسم المريض كاملًا.
-"خطوة خامسة": الانتظار قليلا حتى انتهاء التحميل.
- "خطوة سادسة": أخيرا تظهر حالة القرار.

خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

-"خطوة أولى": التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي تقدم العلاج على نفقة الدولة بالمحافظة التابع لها.
-"خطوة ثانية": عمل الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الحالة عن طريق تقرير اللجنة الثلاثية.
-"خطوة ثالثة": استلام الأوراق التي تم استخراجها إلى قسم العلاج على نفقة الدولة.
-"خطوة رابعة": الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى سوف يقوم بتسجيل بياناتك على موقع المجالس الطبية المتخصصة وذلك وفى حال موافقة اللجنة على قرار علاجك على نفقة الدولة في الجمهورية.

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