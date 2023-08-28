الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط استعلام عن قرار علاج على نفقة الدولة 2023 وكيفية تلقى العلاج

علاج على نفقة الدولة
علاج على نفقة الدولة

استعلام عن قرار علاج على نفقة الدولة 2023 وكيفية تلقى العلاج من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

استعلام عن قرار علاج على نفقة الدولة 2023

أتاحت وزارة الصحة والسكان، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، رابط الاستعلام عن العلاج على نفقة الدولة 2023، وكيفية تلقي العلاج وجاء كالتالي:

أولاً:

- الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا.

ثانياً:

الدخول على قرارات العلاج على نفقة الدولة.

ثالثا: 

يسجل المريض بيانات الرقم القومى الخاصة به 

رابعًا: 

الضغط على الاستعلام.

خامساً:

 كتابة اسم المريض كاملًا.

أخيرًا:

ينتظر المريض ومن ثم يتم استعراض القرار.

 

الاستعلام عن صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة 2023

 

أولا

يتوجه  المريض إلى أقرب مستشفى حكومي تابعة لمحافظته.

 

ثانيا 

 إجراء كافة الفحوصات الطبية المطلوبة من خلال اللجنة الثلاثية التي تشخص حالة المريض.

 

الأوراق المطلوبة لتلقي العلاج على نفقة الدولة 2023

 

على المتقدم للحصول على علاج على نفقة الدولة من إحضار الأوراق التالية:

 

1- صورة من البطاقة الشخصية.

 

2- تقرير اللجنة الثلاثية.

 

3- التقرير الطبي والأبحاث الطبية التي قام بها المريض خلال الفترة الأخيرة.

 

4- يتم رفع كافة الأوراق وربطها مع موقع المجالس دون تحميل أي مبالغ مالية.

"الصحة": موافقات العلاج على نفقة الدولة تصدر إلكترونيًا من المجالس الطبية المتخصصة

وزارة الصحة تكشف إجراءات إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة

الفئات المستحقة للعلاج على نفقة الدولة 2023

الاستعلام عن صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة 2023 والفئات المستحقة (الرابط مفعل),

وحددت وزارة الصحة والسكان الفئات المستحقة للعلاج على نفقة الدولة ومن بينهم التالي:

 

1- أن يكون المتقدم لتلقي علاج على نفقة الدولة 2023 مصري الجنسية.

 

2- أن يكون المواطن المتقدم لتلقي علاج على نفقة الدولة ليس له أي تأمينات صحية.

 

3- أن يكون المواطن المتقدم من المواطنين فئة محدودي الدخل.

 

4- المواطنون الذي يعانون من الأمراض النادرة.

 

5- مرضى الأمراض المزمنة مثل السرطان وغيرها.

الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة والسكان قرارات العلاج على نفقة الدولة الفئات المستحقة للعلاج على نفقة الدولة نفقة الدولة قرار علاج على نفقة الدولة

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