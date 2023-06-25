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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة بالرقم القومي

نفقة الدولة
نفقة الدولة

يستطيع المرضى الحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة والتي توفرها الدولة للمواطنين غير المؤمن عليهم ولا يملكون تأمين صحي تابع لأي مؤسسة سواء حكومية أو خاصة.

قرارات العلاج على نفقة الدولة

وعدلت الدولة قرارات العلاج على نفقة الدولة فيستطيع المرضى الحصول عليها إلكترونيًا من خلال بوابة المجالس الطبية المتخصصة وبوابة وزارة الصحة، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023.

رابط الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة 

يستطيع الراغبون في الحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة الدخول عبر بوابة وزارة الصحة  للاستعلام عن صدور القرار باتباع الخطوات التالية: 

أولا الدخول عبر بوابة وزارة الصحة أو قم بالضغط على الرابط التالي: من هنا.

الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة 2023| كل ماتريد معرفته

تفعيل رابط الاستعلام عن صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة بالرقم القومى

واكتب الرقم القومي لطالب قرارات العلاج على نفقة الدولة، واضغط على بحث فتظهر النتيجة.

المستندات المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة 

حددت وزارة الصحة المستندات المطلوبة للحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة، وهي صورة البطاقة على الوجهين، أصل تقرير لجنة ثلاثية معتمد ومختوم من إحدي مستشفيات تقديم الخدمة، تقرير طبي، أبحاث وتقارير حديثة.

وبعد تجهيز الأوراق المطلوبة اتبع الخطوات التالية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وهي: 

  • التوجه إلى أقرب مستشفى تقديم خدمة علاج المواطنين على نفقة الدولة بالمحافظة التابع لها
  • يتم توقيع الكشف الطبي على المريض بواسطة أطباء المستشفى وتحرير تقرير لجنة ثلاثية وتقرير طبي للمريض
  • يتم إرسال أوراق المريض ( صورة بطاقة رقم قومي + تقرير لجنة ثلاثية + تقرير طبي + أبحاث حديثة) إلى قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى.
  • يقوم الموظف المختص بتسجيل البيانات المقدمة بالنموذج من خلال تطبيقات المشروع ويقوم بملء نموذج الكتروني عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة.
  • يتم معالجة الطلب الكترونياً بالمركز الرئيس بالمجالس الطبية بالقاهرة ويتم عرضه علي اللجان الطبية المتخصصة الكترونيا ويتم اتخاذ القرار وإصداره.
  • يتم إخطار المواطن برسالة قصيرة على الهاتف المحمول للمريض
  • يقوم المريض بالتوجه للمستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.
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