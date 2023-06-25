رابط الاستعلام عن صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة بالرقم القومي

يستطيع المرضى الحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة والتي توفرها الدولة للمواطنين غير المؤمن عليهم ولا يملكون تأمين صحي تابع لأي مؤسسة سواء حكومية أو خاصة.

قرارات العلاج على نفقة الدولة

وعدلت الدولة قرارات العلاج على نفقة الدولة فيستطيع المرضى الحصول عليها إلكترونيًا من خلال بوابة المجالس الطبية المتخصصة وبوابة وزارة الصحة، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023.

رابط الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة

يستطيع الراغبون في الحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة الدخول عبر بوابة وزارة الصحة للاستعلام عن صدور القرار باتباع الخطوات التالية:

أولا الدخول عبر بوابة وزارة الصحة أو قم بالضغط على الرابط التالي: من هنا.

واكتب الرقم القومي لطالب قرارات العلاج على نفقة الدولة، واضغط على بحث فتظهر النتيجة.

المستندات المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة

حددت وزارة الصحة المستندات المطلوبة للحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة، وهي صورة البطاقة على الوجهين، أصل تقرير لجنة ثلاثية معتمد ومختوم من إحدي مستشفيات تقديم الخدمة، تقرير طبي، أبحاث وتقارير حديثة.

وبعد تجهيز الأوراق المطلوبة اتبع الخطوات التالية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وهي: