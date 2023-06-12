الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة 2023| كل ماتريد معرفته

قرارات العلاج على نفقة الدولة هي إحدى الأدوات التي تعتمد عليها الدولة لتوفير العلاج للمرضى غير القادرين والذين لا يستفيدون من أى تأمين صحي لتوفير العلاج لهم بالمجان.

ودشن موقع المجالس الطبية المتخصصة رابط للاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة بعد أن قررت وزارة الصحة إصدارها الكترونيًا لتوفير المجهود والوقت على المريض وأهله، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة 2023.

رابط الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة 2023

يوفر موقع المجالس الطبية المتخصصة رابط الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة ، ويستطيع الراغبون في الحصول على القرار الدخول على الموقع لمعرفة النتيجة، وذلك بخطوات بسيطة وهي كالتالي:

اولا لادخول عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة أو الضغط على الرابط التالي http://smc.smcegy.com/smc ، ثم تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور وابتاع الخطوات التي تظهر أمامك .، أو من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة من خلال الرابط التالي http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online/InsuranceDetails?DecType=2&IsTransfer=true#

ونوه موقع المجالس المتخصصة عن بعض الأخطاء التي تتكرر وقت تسجيل طلب قرار العلاج على نفقة الدولة من المستشفى مما يؤدي إلي تأخير صدور قرار علاج المريض ، وأكدت على ضرورة مراعاة الدقة في اختيار التشخيص وكتابة خطة العلاج بالتفصيل وكود الإجراء إن أمكن، مراعاة الدقة في اختيار تاريخ بدء جلسات الغسيل في حالة مرضى الغسيل الكلوي وفي حالة عدم التأكد من التاريخ ترك التاريخ فارغ ، طباعة اللجنة الثلاثية المميكنة بحجم A4 وذلك لسهولة القراءة، تسجيل رقم التليفون المحمول للمريض بدقة حيث أنه سوف ترسل للمريض رسائل خاصة لتسهيل تأدية الخدمات العلاجية له.

وأكد موقع المجالس الطبية المتخصصة المسئول عن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة أنه لن يتم قبول طلبات العلاج باللجنة الثلاثية القديمة (غير المميكنة) ابتداء من 1 مارس 2022، وسوف يتم إرسال (كود تفعيل الخدمة) لبعض التشخيصات على تليفون المريض برسالة قصيرة SMS ابتداء من 1 مارس 2022، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.

شروط الحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة 2023

حددت وزارة الصحة والسكان شروط الحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة حيث يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.

وتم توفير علاج على نفقة الدولة لبعض الأمراض منها (العلاج البيولوجي لبعض الأمراض المناعية، وأمراض التيبس الفقاري المناعي، وأمراض التصلب المتناثر) واستحداث جلسات فصل البلازما، وعلاج أمراض الدم.

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