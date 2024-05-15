"رغم التشدد".. كيف عادت جروبات الغش للظهور فى امتحانات النقل؟

حرب ضارية تخوضها الدولة كل عام مع مجموعات تسريب الامتحانات بداية من صفوف النقل مرورًا بالشهادات وصولًا إلى الثانوية العامة، إذ يظهر نشاط تلك المجموعات خلال فترة الامتحانات وتسرب الامتحانات قبل عقدها بدقائق قليلة.

وخلال السنوات الماضية، استطاعت الحكومة القبض على أكثر من مدير «أدمن» لتلك المجموعات، إلا أنه لا يمر كثير حتى تتشكل من جديد، وتقوم بالتسريب العلني للامتحانات، ما يزيد من غضب أولياء الأمور لأنها تساوي بين الطلاب وقت الامتحانات.

تسريب امتحانات 2024

كان آخر تلك الوقائع، ما تداولته جروبات الغش شاومينج حول أسئلة امتحانات النقل 2024 في الصفين الأول والثاني الثانوي خلال تأدية الطلاب الامتحانات، حيث انتشرت الأسئلة بالإجابات عبر تطبيقات التليجرام مصورة بطريقة مفهومة.

ومن أبرز الامتحانات المتداولة على جروبات الغش شاومينج مواد العلوم واللغة الإنجليزية والفيزياء للصفين الأول والثاني، حيث تبدأ جروبات الغش بتداول امتحانات النقل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا.

ولم تعد عمليات الغش مقتصرة على جروبات فيسبوك ولكن منصة التليجرام أيضًا، ولم يعد شاومينج هو المسيطر على عمليات الغش فقط، ولكن أصبحت هناك مجموعات مثل «المطرشم وحماصة والدولي والمعجزة وتروي».

«الدستور» في التقرير التالي انضمت لعدد من تلك المجموعات لمعرفة الأسعار وما الذي يحدث داخلها؟.

ماذا يحدث داخل مجموعات تسريب الامتحانات؟

داخل مجموعة تدعى «شاومينج 2024 للصف الثالث الإعدادي» كانت امتحانات صفوف النقل تباع علنًا بين الطلاب ويتم تداولها، فكتب أحد الأعضاء: «عايز امتحان تالتة إعدادي إسكندرية يا إخونا»، ليرد عليه أدمن الجروب بأن يتحدث معه خاص عارضًا عليه الأسعار بين 50 و100 جنيه.

وكتب حساب يدعى: «تسريب امتحان المصري»: «هام تالتة إعدادي وتالتة ثانوي اللي محتاج تسريب جميع المواد يكلمني خاص ويستلم امتحانه كل الامتحانات موجودة معايا»، وانهالت عليه التعليقات من الطلاب الذين يريدون الامتحان.

وكتب آخر متخصص في تسريب الامتحانات: «امتحانات تالتة إعدادي هتكون معاك قبل اللجنة بـ4 ساعات ابعت رسالة واستلم التفاصيل»، وسأله الطلاب عن الأسعار ليؤكد أنها من 30 إلى 50 جنيهًا للامتحان الواحد ويختلف على حسب المادة وصعوبتها.

وعرضت صفحة «شاومينج مصر» مجموعات على الواتساب من أجل دعوة الطلاب للانضمام لها وكتب الأدمن: «اللي لسه مدخلش فايته كتير مين عايز يدخل المجموعة دي؟» وهى مجموعة على الواتساب تدعى «شاومينج» متخصصة في تسريب أوراق امتحانات النقل قبل بدء الامتحان.

أولياء أمور: «مجهود عيالنا بيضيع»

تصف مروة عبدالغني، إحدى أولياء الأمور في مركز أشمون، ما يحدث بأنه ظلم للطلاب لأن تسريب الامتحانات يساوي بين الطالب الذي ذاكر والآخر الذي لم يذاكر: «في النهاية يلتحقوا بكليات قمة مثل الطب ويظهر تأثير ذلك على الإهمال وغيره».

تضيف: «إيه الهدف من تسريب الامتحانات كده الطلاب هيطلعوا غير متأسسين، المادة بقيت تتسرب بـ30 جنيه بدون أي مجهود من الطالب دا مجرد مصروفه في اليوم يقدر يشتري بيه المادة»

توضح: «تعب الطلاب بيروح على الأرض، وتسريب الامتحانات بيعزز من اللامبالاة عندهم، وفيه أولياء أمور بيفرحوا بنجاح أبنائهم بالطريقة دي، رغم أن دا تضليل وهيتخرج الابن فاشل وبيضيع مجهود الطلاب».

تعديل النتيجة من الكنترول

تعمقنا أكثر داخل تلك المجموعات، ليظهر أن هناك أشخاص يدعون قدرتهم على تغيير النتيجة من الكنترول قبل إعلانها، فكتب حساب يدعى «روما»: «الصف الثالث الإعدادي اكتب محافظتك واستلم فورًا الجروب الرسمي للكنترول».

تؤكد روما أن تعديل النتيجة من الكنترول يكون عبر الحجز أولًا، لأن الأعداد تكون محدودة، ثم يتم إرسال نصف المبلغ 500 جنيه قبل أي تعديل وبعد التعديل يتم إرسال 500 وذلك تكون تسعيرة تغيير النتيجة من الكنترول 1000 جنيه.