بعد جرائم الاحتلال.. هاشتاج "رفح الآن" يكتسح تريند "إكس" عالميًا (تحليل بيانات)

عدة جرائم ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق أهل غزة وتحديدًا مدينة رفح، منذ الأمس وحتى الآن، بعدما فتحت نيران القصف على المدنيين، وخلفت مئات الضحايا من الأبرياء والمصابين في إنذار منها باقتراب العملية العسكرية في رفح الفلسطينية.

واقتحم الطيران الإسرائيلي مدينة رفح بالأمس، دون وجود خطة لحماية المدنيين، أو الانتظار حتى ينزحوا بشكل كامل نحو المنطقة الموسعة التي دشنتها قوات الاحتلال بزعم أنها آمنة ولا تقترب منها العمليات العسكرية بين حماس وإسرائيل.

الاحتلال يقصف رفح

واتساقًا مع ذلك، كثفت إسرائيل القصف الجوي والمدفعي، وبدأت تنفيذ اقتحامات برية محدودة في مدينة رفح الحدودية، حيث يقيم نحو 1.4 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة، معظمهم نزحوا من مناطق أخرى بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأكدت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن عدد النازحين من شرق رفح تجاوز 300 ألف شخص، فيما أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد طبيبين جراء غارة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما أعلنت قوات الاحتلال توسيع نطاق إخلاء المنطقة الواقعة في شرق رفح الذي بدأه في مطلع الأسبوع الحالي، داعية سكان أحياء إضافية في المدينة إلى مغادرتها بشكل فوري ورغم ذلك عرضت المدنيين للقصف.

ونتيجة ذلك تصدر هاشتاج «رفح تباد، رفح الآن» مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن التعاطف مع رفح وما يحدث لها.. «الدستور» في التقرير التالي قامت بتحليل بيانات التفاعل على ذلك الهاشتاج.

إكس تريند

توضح أداة إكس تريند أن «رفح الآن» تصدر قائمة تريندات تويتر في المرتبة رقم 4 على مستوى العالم، ومنها كلمات «قصف رفح، اقتحام رفح» والتي ظلت متصدرة مواقع التواصل الاجتماعي بالتغريد عبر ذلك الهاشتاج.

تويتر تريند

جوجل تريند

أما أداة جوجل تريند توضح أن كلمة «رفح الآن» زاد البحث عليها خلال الساعات القليلة الماضية، حيث وصلت ذروة البحث في الساعة الواحدة ظهرًا بمعدل 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.

جوجل تريند

social Search

بينما أداة social Search المتخصصة في تحليل محتوى موقع أكس «تويتر» سابقًا، فتوضح أنه تم التغريد على هاشتاح رفح الآن 251 ألف مرة من قبل 67 ألف مستخدم ما بين التغريد وإعادة التغريد.

social Search

tweet binder

واستخدمنا أداة tweet binder التي تحلل محتوى مواقع التواصل الاجتماعي، فرصدت 290 ألف تغريدة على هاشتاج رفح الآن، ما بين التغريد وإعادة التغريد وكلها متعاطفة مع الجرائم التي تحدث في حق أصحاب الأرض.

tweet binder

ورصدت الأداة التفاعل والتغريد على الهاشتاج على مدار الساعات الماضية، فكان معدل التغريد خلال الساعة الثانية عشر ظهرًا اليوم 11 ألف تغريدة، وارتفعت خلال الثانية عشر أي منذ قليل إلى 25 ألف تغريدة.