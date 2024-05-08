التصالح في مخالفات البناء يصل سيناء.. لماذا هي الأقل في الطلبات؟

لحقت محافظة سيناء بقطار التصالح في مخالفات البناء مؤخرًا، فعقب عمليات التطوير والتنمية المستدامة التي قامت بها الدولة وتدشين المشروعات القومية؛ من أجل القضاء على الإرهاب في أرض الفيروز وبدء عهد جديد بها.

وكان اليوم هو الأول في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء داخل المحافظة، والذي شهد إقبال من الأهالي لا سيما مع التسهيلات التي وفرتها المحافظة على مدار السنوات الماضية من أجل تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء.

إقبال على التصالح في مخالفات البناء

واتساقًا مع ذلك، شهدت المراكز التكنولوجية في مدن محافظة شمال سيناء، إقبالًا في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين، طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر تحت رقم 187 لسنة 2023، مع تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأشار المحافظ إلى وضع لوحات إرشادية وملصقات في مختلف المراكز التكنولوجية لتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة، لتخفيف العبء وتوفير الجهد والوقت والتيسير على المواطنين، موجهًا بتكاتف جميع الجهود والعمل بروح الفريق لتذليل كافة العقبات بما يحقق الصالح العام.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار جهود التصدي بكل حسم للبناء المخالف وأي محاولات للتعدي على أملاك الدولة، أو مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

خبير تنمية محلية: “سيناء الأقل في المخالفات”

الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، يوضح أن نسبة المخالفات في البناء في محافظة شمال سيناء تعد أكثر من الجنوب، لذلك فأن الإقبال عليها سيكون أكثر بسبب نسبة المخالفات الموجودة بها، مبينًا أن محافظة سيناء بأكملها أقل في نسب المخالفات في البناء مقارنة بباقي محافظات الجمهورية.

ويشير لـ"الدستور"، إلى أن قلة المخالفات في سيناء يعود إلى المساحات الكبيرة التي وفرتها الدولة، سواء للمشروعات القومية أو وحدات البناء السكنية، والتي أصبح لها طابع تراثي أو بدوي كل تلك المشروعات قللت من المخالفات في البناء.

ويضيف: “الدولة أنشأت مدن جديدة في سيناء أضافت لقطاع التنمية المحلية لها بشكل كبير وطورته ووفرت فرص عمل كثيرة للشباب، فضلًا عن أن العشوائيات بالنسبة لسيناء كانت من أوائل المحافظات التي تم القضاء عليها بشكل نهائي وذلك لأسباب عديدة”.

يصل حجم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لأكثر من 5 ملايين طلب وقبل تعديل التشريع الحالي تجاوزت 2.8 مليون طلب تم استيفاء 30 ألف طلب فقط.

الحسين حسان: “سيناء لا تعاني من التكدس السكاني”

ويتوقع الحسين ألا يكون هناك مخالفات في سيناء بعد التصالح في الطلبات المقدمة، ولن تكون هناك مخالفات أخرى على عكس المحافظات الأخرى بعد هذا القانون، مبينًا أنه في خلال 3 - 6 أشهر سيتم تقنين جميع الطلبات، لأن هناك تيسيرات من الدولة.

يرجع خبير التنمية المحلية ذلك إلى أن سيناء لا تعاني من التكدس السكاني وهناك أسباب حضارية وبيئية إلى جانب أسباب لها علاقة بالدولة واهتمامها بالمحافظة بشكل عام، فهناك موازنة ضخمة لها تخطت الـ700 مليار جنيه لتطويرها، وتم تنفيذ أكثر من 522 مشروع قومي.

ويختتم: “أثني على قرار المحافظ بعمل تخفيضات في سعر المتر تصل إلى 25%، وهذا القرار كان سبب في التقليص والقضاء على مخالفات المباني في سيناء”.

يذكر أنه يصل سعر المتر للمساحات حتى 250 مترًا 125 جنيها في القرى وتوابعها، بينما يصل سعر المتر 500 جنيه في المدن، وفق قانون التصالح، كما حدد القانون سعر المتر للمساحات التي تزيد عن 250 مترا مربعا وتصل إلى 500 متر مربع، 250 جنيها في القرى و1000 جنيه في المدن، بينما جاء سعر المتر للمساحات التي تزيد عن 500 متر وتصل إلى 1000 متر مربع، 1000 جنيه في القرى وتوابعها، و2000 جنيه في المدن.