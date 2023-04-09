الأحد 09 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هل تغيرت خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة؟.. الحكومة ترد

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تغيير خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له اليوم، إنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مُشددةً على استمرار استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة بنفس الخطوات دون تغيير، التي تتمثل في توجه المواطن إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الحالة بواسطة تقرير اللجنة الثلاثية، وفي حال موافقة اللجنة على العلاج على نفقة الدولة، يقوم الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى بتسجيل بيانات المريض على موقع المجالس الطبية المتخصصة، وتتمثل في "صورة بطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة التي قام بإجرائها، ثم يتم ربطها على موقع المجالس، دون تحميل أي مبالغ مالية"، مُناشدةً المواطنين في حال الاستفسارات يرجى التواصل عبر الخط الساخن "105".

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