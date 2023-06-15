الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أستاذ بطب قصر العينى يطالب بإلغاء العلاج على نفقة الدولة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور صلاح الغزالى، أستاذ أمراض الباطنة بطب قصر العيني، إنه سيتحدث باعتباره مريضا وليس طبيبا، مؤكدًا أن المواطن المصري عندما يصاب بالمرض كأنه يدخل نفقًا لا يدرى متى وكيف يخرج منه.

وأضاف، فى كلمته بجلسة لجنة الصحة بالمحور المجتمعي، في الحوار الوطني أن العلاج على نفقة الدولة يعتبر مهزلة، مضيفًا أن المستشفيات الحكومية تدفع فيها مليارات سواء كعلاج مجاني أو شبه مجاني، مشيرا إلى أن هذا عبء شديد على الدولة، مطالبًا بإلغاء ما يسمى العلاج على نفقة الدولة.

وأشار أستاذ أمراض الباطنة بقصر العيني، إلى أن المريض عندما يجد إدارة المستشفى جيدة وشديدة مهم جدا، وسيلغي قصة العلاج على نفقة الدولة.

ولفت "الغزالى"، إلى أن هناك مشكلة خطيرة وهى قلة عدد الأطباء، وستظل موجودة إلى أن تجد لها الدولة حلا، مؤكدًا أن الطب ليس كأى مهنة.

وأشار أستاذ أمراض الباطنة بطب قصر العيني، إلى أن هناك أزمة فى الدواء، ولابد أن تجد الدولة حلا لمشكلة الدواء.

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