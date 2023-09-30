السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"الصحة": 15.8% زيادة في قرارات العلاج على نفقة الدولة العام المالي الماضي

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، زيادة قرارات العلاج على نفقة الدولة بمعدل 495 ألفا و937 قرار، خلال العام المالى 2022/2023 بنسبة زيادة 15.8% مقارنة بالعام المالي 2021/2022، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتخفيف العبء عن المرضى، وخاصة غير القادرين منهم.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في بيان، اليوم السبت، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 2 مليون و192 ألف مواطن خلال العام المالي 2022 - 2023، بزيادة بلغت 10% مقارنة بالعام المالي السابق.

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ولفت «عبدالغفار» أن التكلفة المادية زادت بنسبة 33.2% عن العام المالي السابق، حيث بلغ إجمالي تكلفة قرارات العلاج على نفقة الدولة 16 مليارا و828 مليونا و239 ألف جنيه، خلال العام المالي 2022 - 2023.

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ومن جهته؛ أشار الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي إلى أن قرارات العلاج الصادرة، شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.
وتابع «نادي» أن أكثر القرارات الصادرة للعلاج على نفقة الدولة كانت في تخصصات الباطنة، يليها الأورام ثم العظام، مشيرًا إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان،  عن إطلاق 35 قافلة للصحة الإنجابية، مستهدفة 105 قرى في 17 محافظة، في إطار تنفيذ الخطة القومية لمشروع تنمية الأسرة، وضمن حملة «100 يوم صحة» خلال الفترة من يوم 1 إلى 5 من شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان، اليوم السبت، أن إطلاق هذه القوافل يأتي بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لتقديم خدمات الصحة الإنجابية مع المشورة ومتابعة الحمل والكشف على الأطفال، بجانب تقديم خدمات السونار، وجميع الخدمات مجانية بالكامل.

العلاج على نفقة الدولة المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة وزارة الصحة الأمراض الجلدية أمراض الدم

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