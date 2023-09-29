وزير الصحة: "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 35 مليون خدمة مجانية خلال 96 يومًا

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن تقديم 35 مليونا و581 ألفا و215 خدمة طبية من خلال مبادرة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 28 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت منذ انطلاقها مليونا و53 ألفا و788 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة مليونين و706 آلاف و549 زيارة.

وأضاف «عبدالغفار» أن مبادرة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ473 ألفا و496 طفلا، فيما قدمت الحملة 3 ملايين و156 ألفا و950 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة منذ انطلاقها قدمت 253 ألفا و856 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و444 ألفا و208 خدمات لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 169 ألفا و305 مواطنين، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ مليون و73 ألفا و57 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملء مليون و364 ألفا و476 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 930 ألفا و772 مواطنا.

عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة بلغ 6 ملايين

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 6 ملايين، و202 ألف و279 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 5 ملايين و890 ألفا، و818 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 11 مليونا و635 ألفا و6 أطفال.

واستطرد «عبدالغفار» أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت 226 ألفا و655 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 4 ملايين و293 ألفا و300 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».