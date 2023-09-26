الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة: إنشاء مستشفى مصرى لأمراض النساء والتوليد وصحة الأطفال فى جيبوتى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، السفير خالد الشاذلي، سفير مصر لدى دولة جيبوتي، اليوم الثلاثاء، لبحث سبل دعم دولة جيبوتي في المجال الصحي بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لشعوب القارة الإفريقية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة المستجدات الخاصة بإنشاء مستشفى مصري في دولة جيبوتي في تخصص أمراض النساء والتوليد وصحة الأطفال بسعة 150 سريرًا، وتوفير الكوادر الطبية المصرية للعمل بها، فضلًا عن تدريب ونقل الخبرات للكوادر الطبية الجيبوتية بالمستشفى، بما يضمن دعم الخدمات الصحية والارتقاء بها في تلك المجالات.

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تطوير المنظومة الإسعافية 

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تضمن مناقشة دعم الدولة المصرية لدولة جيبوتي لتطوير المنظومة الإسعافية بها وتحقيق الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الشأن، فضلًا عن دراسة دعم منظومة دولة جيبوتي الإسعافية بسيارات إسعاف مصري، لافتًا إلى أن الوزير أشار إلى دراسة إمكانية استقبال عدد من الفرق الإسعافية الجيبوتية وتدريبهم في مصر بما يضمن تعزيز وصقل مهاراتهم.

طاقم طبي جراحي

وتابع عبدالغفار أنه تمت مناقشة إمكانية الاستعانة بطاقم طبي جراحي مصري لإجراء العمليات الجراحية الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي في جيبوتي، فضلًا عن إرسال قوافل طبية لتقديم مختلف الخدمات الطبية لشعب دولة جيبوتي الشقيق.

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تقديم كل سبل الدعم للدول الأفريقية

وأشار عبدالغفار إلى تاكيد الوزير استمرار تقديم كل سبل الدعم للدول الإفريقية لدعم صحة شعوبها وتحقيقًا لأمنهم الصحي، من خلال تعزيز تقديم الخدمات الصحية لديهم بالاستعانة بالكوادر المصرية المتخصصة والمتميزة، فضلًا عن دعمهم بالأدوية والمستلزمات، وأنه تم إرسال قافلة طبية خاصة بقياس حدة الإبصار لدى الأطفال، حيث تم الكشف على 1500 حالة وتقديم 600 نظارة طبية مجانية لهم.

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وزير الصحة سفير مصر جيبوتي المجال الصحي الأمن الصحي القارة الإفريقية

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